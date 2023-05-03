Дай огня: как в Иле-Алатауском нацпарке борются с пожарами

В Иле-Алатауском нацпарке вероятность возникновения пожаров очень высокая. Это в первую очередь обусловлено почти постоянным наличием отдыхающих, туристов, по вине которых и возникают пожары.

2 мая в Алматы на территории Иле-Алатауского национального парка за розжиг костра оштрафовали алматинца на 345 тысяч тенге. Редакция Zakon.kz решила напомнить, как отдохнуть на природе и не нанести ей вред.

Парк давно стал излюбленным местом отдыха алматинцев и гостей города. В отдельных местах граница парка непосредственно смыкается с чертой города Алматы. Ущелье Аюсай, Малоалматинское ущелье, Большое Алматинское озеро, озеро Иссык, Тургеньские водопады – часть природных объектов, которые можно посетить и где отдохнуть от городской суеты.

Однако чтобы сохранить природное богатство, необходимо знать о нескольких правилах ответственного и экологичного поведения на заповедной территории.

По словам начальника отдела охраны парка Райхан Мухаметжановой, за 2022 год с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 10 случаев лесного пожара на площади 19,59 га, из них лесом покрыты 10,56 га, не лесная территория составила 9,03 га. Причина возникновения пожара в девяти случаях не установлена, одно возгорание началось от грозовых разрядов.

При этом уже с начала года в Медеуском филиале национального парка зарегистрировали два случая возгорания.

Фото: из архива Иле-Алатауского ГНПП

"С начала 2023 года пожароопасного сезона у нас зарегистрировано два случая лесного пожара на площади 0,52 га, из них покрытая лесом площадь 0,52 га. А за нарушение п.3 статьи 367 административного Кодекса РК "Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах" привлечены к административной ответственности четыре человека. На них наложили штраф и взыскали административный штраф в сумме 612,6 тысяч тенге". Начальник отдела охраны, воспроизводства и восстановление леса Иле-Алатауского ГНПП Райхан Мухаметжанова

Мухаметжанова рассказывает, что на территории национального парка разжигание костров разрешается только на специально отведенных местах для приготовления горячей пищи. Всего на территории парка предусмотрено 52 таких места, из них:

Аксайский филиал – 6

Медеуский филиал – 14

Талгарский филиал – 20

Тургенский филиал – 12

Фото: из архива Иле-Алатауского ГНПП

Такие участки оборудованы скамейками, столами, забетонированными площадками для розжига костров и мангалами. Например в Медеуском филиале, это 12 мест вдоль реки Большая Алматинка на территории ущелья Алма-Арасан и два вдоль реки Казачка, на Бутаковке.

Фото: из архива Иле-Алатауского ГНПП

За розжиг костров на территориях особо охраняемых природных зон и в неустановленных местах сотрудники лесохозяйственных учреждений могут наложить административный штраф по ст. 367 кодекса РК "Об административных правонарушениях". Сумма штрафа для физических лиц может составить до 100 МРП (до 345 000 в 2023 году).

По словам Райхан Мухаметжановой, чтобы предотвратить пожары сотрудники проводят агитационно-разъяснительные работы среди отдыхающих и показывают им специально отведенные места.

"Мы рассказываем о последствиях лесного пожара, объясняем, что за нарушение правил пожарной безопасности есть специальная статья Админстративного Кодекса РК, и на правонарушителей налагается штраф в размере 100 МРП". Начальник отдела охраны, воспроизводства и восстановление леса Иле-Алатауского ГНПП Райхан Мухаметжанова

Она отметила, что есть среди любителей природы и те, кто разжигает костер не просто вдоль дороги или реки, а идут вглубь леса.

"Мы подходим, представляемся и говорим, что они находятся на охраняемой территории нацпарка. В основном мы делаем предупреждение, и чаще всего нарушители сразу же тушат костер. Но есть и те, кто начинает спорить с нами и считают, что если они заплатили за въезд на посту, им позволено все. К сожалению таких людей очень много. С такими отдыхающими у нас разговор короткий, мы сразу составляем на них протокол об административном правонарушении". Райхан Мухаметжанова

На вопрос о том, как работники нацпарка устраняют очаги возгорания, начальник охраны отметила, что из-за того, что преобладает горный рельеф, автомобиль не может проехать на участок, поэтому огонь тушат с помощью специальных 20-литровых опрыскивателей, предназначенные для тушения низовых очагов лесных пожаров.

"Приходится спускаться вниз до реки, чтобы набрать воды, потому что пожары происходят в основном на вершине гор. Также мы используем лопаты, и тушим пожар методом окапывания и траншеи. У меня в этом деле большой опыт, я участвовала в более 50 случаях тушения пожара". Начальник отдела охраны, воспроизводства и восстановление леса Иле-Алатауского ГНПП Райхан Мухаметжанова

Также Райхан Мухамеджановой рассказала, что для обеспечения пожарной безопасности в наиболее посещаемых ущельях инспектора ежедневно проводят рейдовые патрулирования.

Кроме того, для работников служб охраны организуют обучение и инструктаж по противопожарному обустройству территории национального парка и тушения лесных пожаров в горных условиях с проведением последующей аттестации.

"Совместно с ДЧС Алматы в горных условиях парка, мы провели учение по отработке навыков тушения лесных пожаров "Огонь-2023". Также произвели уход (обкоска) за противопожарными разрывами шириной 6 метров протяженностью 78 км. Практика прошлых лет показала, что создание противопожарных разрывов шириной 6 метров путем выкашивания сена по естественным рубежам и границам кварталов национального парка очень эффективна. Этому способствует зеленый травяной покров, который появляется на выкошенных участках и сохраняется до глубокой осени". Начальник отдела охраны, воспроизводства и восстановление леса Иле-Алатауского ГНПП Райхан Мухаметжанова

Во всех филиалах Иле-Алатауского ГНПП, в том числе и в Алматинском государственном комплексном природном заказнике (АГКПЗ) в 2009 году сформированы ЧС-группы из числа работников лесной охраны по 10 человек в каждой, которые находятся в постоянной боевой готовности. Всего их 50 человек. Все они оснащены противопожарным инвентарем, оборудованием и обеспечены специальной одеждой.

В целом, планируя отдых на свежем воздухе, важно организовать досуг без ущерба для себя и природы. Ведь соблюдение простых правил поведения – это не ограничение свободы, а проявление ответственности и признательности природе за все, что она нам дает.