Иле-Алатауский нацпарк сделал важное заявление для посетителей и туристов

4 июля 2024 года РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" обратилось к посетителям и туристам, которых предупредило об ограничениях, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в селеопасный период текущего года на автомобильной дороге с. Турген – Батан – Обсерватория Асы (с 7-26 км), а также имеющейся угрозы создания селевого потока со стороны моренных озер №2 и №5 в бассейне реки Тургень нацпарк введет ограничения.

"С 3 июля 2024 года до особого распоряжения будет ограничен проезд через экологический пост Тургенского филиала Иле-Алатауского ГНПП для автотранспорта, отдыхающих и туристов на селеопасные участки. Данное решение принято по согласованию с Есикским ПЭУ филиалом ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита" и направлено на обеспечение безопасности граждан". РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк"

Проезд будет разрешен только заинтересованным государственным службам.

"Просим всех с пониманием отнестись к данной мере и соблюдать установленные ограничения. Ваше сотрудничество и соблюдение данных предписаний помогут предотвратить возможные чрезвычайные ситуации и сохранить безопасность". РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк"

Администрация нацпарка поблагодарила посетителей и туристов "за понимание и сотрудничество".

27 июня 2024 года стало известно, что в Казахстане отменят плату за посещение нацпарков. Подробнее об этом здесь.