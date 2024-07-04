Иле-Алатауский нацпарк сделал важное заявление для посетителей и туристов
Фото: Instagram/ile_alatau_nationalpark
4 июля 2024 года РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" обратилось к посетителям и туристам, которых предупредило об ограничениях, сообщает Zakon.kz.
Из заявления следует, что в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в селеопасный период текущего года на автомобильной дороге с. Турген – Батан – Обсерватория Асы (с 7-26 км), а также имеющейся угрозы создания селевого потока со стороны моренных озер №2 и №5 в бассейне реки Тургень нацпарк введет ограничения.
"С 3 июля 2024 года до особого распоряжения будет ограничен проезд через экологический пост Тургенского филиала Иле-Алатауского ГНПП для автотранспорта, отдыхающих и туристов на селеопасные участки. Данное решение принято по согласованию с Есикским ПЭУ филиалом ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита" и направлено на обеспечение безопасности граждан".РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк"
Проезд будет разрешен только заинтересованным государственным службам.
"Просим всех с пониманием отнестись к данной мере и соблюдать установленные ограничения. Ваше сотрудничество и соблюдение данных предписаний помогут предотвратить возможные чрезвычайные ситуации и сохранить безопасность".РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк"
Администрация нацпарка поблагодарила посетителей и туристов "за понимание и сотрудничество".
27 июня 2024 года стало известно, что в Казахстане отменят плату за посещение нацпарков. Подробнее об этом здесь.
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