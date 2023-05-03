Число жертв при стрельбе в сербской школе увеличилось до 9

Семиклассник открыл стрельбу из отцовского пистолета по ученикам школы в столице Сербии Белграде. По последним данным, погибли 9 человек, подозреваемого задержали, сообщает Zakon.kz.

Подросток открыл стрельбу по ученикам и охранникам школы в Белграде. Инцидент произошел около 8 часов утра.

Полиция направила все доступные патрули, немедленно выехала на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего.

По последним данным, в результате стрельбы погибли не менее 9 человек.

По данным полиции, семиклассник использовал пистолет своего отца. В его рюкзаке полицейские также нашли зажигательные устройства. После этого всех эвакуировали, возле школы организовали дежурство.

Как сообщает издание "Blic", ученик "получил единицу по истории, а затем сошел с ума". Один из учеников сказал, что подозреваемый учился только на пятерки, и в школе его называли "ботаником".



