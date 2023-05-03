В Сербии подросток открыл стрельбу в школе

В сербской столице Белграде 14-летний подросток открыл стрельбу в начальной школе. Он задержан, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания "Вечерне новости", погиб охранник учебного заведения.

Также отмечено, что ранения получили несколько учеников и один из преподавателей. Им оказывают необходимую помощь.

В МВД уточнили, что "он произвел несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны этой школы".

11 мая 2021 года в Казани произошло массовое убийство в образовательном учреждении: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Он был арестован.

В апреле 2023 года Верховный суд Татарстана признал Галявиева виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.