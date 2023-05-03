Курс доллара упал сразу на 6,5 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 442,52 тенге, опустившись на 6,45 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 65,41 тенге (-0,40) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 491,86 тенге, рубля – 5,64 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-448 тенге, евро – по 490-496 тенге, российские рубли – по 5,45-5,65 тенге.

Мировые цены на нефть падают 3 мая. Так, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,31%, до 73,56 доллара за баррель, впервые с 24 марта опустившись ниже 74 долларов.

Днем ранее курс доллара составил 449,15 тенге, опустившись на 4,06 тенге.