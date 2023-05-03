Найти работу в Караганде стало проще

Найти работу теперь можно и в автобусе. Карагандинцы смогут узнать о вакансиях, возможности переобучения и получения гранта на открытие своего дела с помощью QR-кодов, которые разместили в общественном транспорте.

Руководитель Центра занятости населения Караганды Нуржан Сыздыков отметил, что QR-коды размещены в 40 автобусах шести городских маршрутов для массового охвата людей.

"Пройдя по ссылке на портал Enbek.kz, безработные могут найти работу, оставить резюме, подать документы на выплату по потере работы, заявление на переобучение, узнать о возможности получения гранта. Также там размещена информация о проектах "Молодежная практика", "Контракт поколений", "Первое рабочее место", "Социальное рабочее место", "Общественные работы", "Серебряный возраст". Нуржан Сыздыков

Всего в городе на сегодняшний день зарегистрировано 1700 безработных. При этом имеется 2000 вакансий.





"Также в ближайшее время аналогичные QR-коды появятся на междугородних маршрутных автобусах. Ранее мы разместили их в супермаркетах и некоторых поликлиниках, – говорит Нуржан Сыздыков. – Кроме того, в Караганде работает горячая линия WhatsApp, с помощью которой безработные горожане могут найти работу. Сообщения следует отправлять на +7-775-644-35-80 или звонить по номерам: 96-63-93, 99-63-94. Наш Центр занятости находится по адресу: Бухар-жырау, 51/4 (1-й этаж)".

До конца года по Национальному проекту развития предпринимательства активными мерами занятости планируется охватить 7600 жителей Караганды.