Депутат предложил сократить земли для военных полигонов в Казахстане

Депутат Мажилиса Серик Егизбаев на пленарном заседании Палаты 3 мая заявил, что нужно незамедлительно начать переговоры по уменьшению площади земель военных полигонов, арендуемых Россией в Казахстане. Он также предложил повысить стоимость арендной платы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Егизбаев в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщил, что в Казахстане, который занимает 9-е место в мире по занимаемой площади, не могут в полной мере удовлетворить потребности сельхозтоваропроизводителей в сельхозугодиях.



Проблему, по его словам, можно решить за счет изменения позиции членов казахстанско-российской комиссии по вопросам использования земель военных полигонов, расположенных в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областях.

При этом он напомнил, что с 1995 года Россия арендует у Казахстана под военные полигоны более 8,5 млн га, или 86 тыс. км2 за символическую плату в 1 тыс. 50 тенге за 1 га, которая не изменялась с 2005 года.

"Кто и по какой методике оценил стоимость земли и когда закончится срок аренды, хватит ли одной тысячи тенге для полной рекультивации одного га полигона или это все ляжет на бюджет республики?" – спросил депутат.

Отметив, что следующий срок пересмотра договора аренды наступит в 2030 году, депутат предложил правительству незамедлительно начать переговоры по уменьшению уже в текущем году земельных участков испытательных полигонов в интересах сельскохозяйственной деятельности населения, а также изменению ставки оплаты аренды полигонов в сторону увеличения до реальных размеров с учетом необходимости последующей рекультивации земель.