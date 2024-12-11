Повысить уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане предлагает депутат

Фото: primeminister.kz

Депутат Серик Егизбаев на пленарном заседании Мажилиса 11 декабря 2024 года заявил, что уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане ниже, чем в России и Беларуси, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Егизбаев высказался о важности поддержки агропромышленного комплекса. Мотивировал он это растущей конкуренцией на продовольственном рынке. "В условиях ЕАЭС отечественные производители конкурируют прежде всего с агробизнесом России и Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. В этой связи нам необходимо согласовать объемы и механизмы государственной поддержки с нашими основными торговыми партнерами. Уровень господдержки сельского хозяйства в Казахстане составляет всего 5% от разрешенных 8,5% по методике Еврокомиссии. То есть правительство имеет право полностью повысить уровень господдержки. Например, господдержка в Беларуси в два раза выше, чем в Казахстане. Такая же ситуация и в России. Все это создает неравные конкурентные условия для отечественных производителей", – считает мажилисмен. Он поддержал инициативы Минсельхоза по внедрению нового механизма льготного кредитования весенних посевных и уборочных работ, лизинга сельхозтехники и финансирования перерабатывающих предприятий. "В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на поддержку отрасли, необходимо рассмотреть вопрос об установлении конкретных сроков реализации мер господдержки. А для развития мелких фермерских хозяйств необходимо стимулировать их вступление в кооперативы путем получения субсидий, позволяющих перейти на рынки сбыта и новых технологий", – считает депутат. 11 декабря председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов в Мажилисе сообщил, что по результатам аудита выявлено 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств.



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