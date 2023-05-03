Назначен замруководителя Аппарата правительства Казахстана

Назначен заместитель руководителя Аппарата правительства Казахстана. Им стал Кундызбек Абдрасилов, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, Кундызбек Абдрасилов окончил Университет "Аулие-ата" по специальности "Информационные системы в экономике" и Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "Финансы".

Трудовую деятельность начал в 2005 году внештатным сотрудником, специалистом отдела налоговой регистрации Налогового комитета по Байзакскому району Жамбылской области.

В разные годы работал в АО "Национальные информационные технологии", в органах статистики.

В 2014-2018 годах являлся заместителем руководителя департамента, руководителем Департамента статистики по городу Астане, Комитета по статистике МНЭ. Позже занимал должности советника министра финансов РК, советника первого заместителя премьер-министра РК, руководителя аппарата министра по экономике и финансовой политике ЕЭК (Москва), советника премьер-министра РК.

В феврале 2022 года назначен заведующим секретариатом премьер-министра РК.