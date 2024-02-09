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Законодательство РК

Назначен новый первый замруководителя аппарата правительства

Назначен новый первый замруководителя аппарата правительства Фото: primeminister.kz
Назначен новый первый заместитель руководителя аппарата правительства Казахстана. Им стал Аскар Жакенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали сегодня, 9 февраля 2024 года, в пресс-службе правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жакенов Аскар Серикжанович назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства", – говорится в сообщении.

Аскар Жакенов родился 13 сентября 1975 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и университет "Кайнар".

Трудовую деятельность начал в 1998 году в АОЗТ "Каргормаш-ИТЭКС", где до 1999 года занимал должности юрисконсульта, ведущего специалиста по внешнеэкономическим связям, таможенному делу и банку. Затем работал ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела Министерства юстиции РК (1999-2002 годы), замначальника управления Министерства юстиции РК (2002-2003 годы), начальником управления Министерства юстиции РК (2003-2004 годы).

Также занимал должности заместителя заведующего юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК (2004-2012 годы), заместителя заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка канцелярии премьер-министра РК, заместителя заведующего юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК (2012-2013 годы), заведующего отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии премьер-министра РК (2013-2019 годы), замруководителя канцелярии премьер-министра РК, замруководителя аппарата правительства РК (2019-2023 годы).

До нового назначения был заведующим секретариатом руководителя Администрации президента РК (2023-2024 годы).

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