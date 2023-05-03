Бахытжан Базарбек предложил принудительно вернуть заложенные в банках сельхозземли
Бахытжан Базарбек в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра и генпрокурора Берика Асылова рассказал, как можно решить проблему нехватки сельхозземель в Казахстане.
"Сколько раз мы спасали банки за 30 лет? Когда мы перестанем спасать банки Кулибаева, Машкевича, Жаксыбекова и других олигархов и высокопоставленных лиц деньгами из государственной казны? От голода и безработицы надо защищать людей, а не банки. Один из способов сделать это – вернуть заложенные в банках земли сельскохозяйственного назначения", – заявил депутат.
По его данным, к этому часу банки второго уровня и финансовые учреждения имеют в залоге 2 млн га и 3,9 тыс. сельскохозяйственных угодий. При этом он отметил, что сами банки и финансовые организации ими не пользуются, но в то же время не спешат возвращать эти земли в государственную собственность.
"Пришло время сделать настоящий шаг. Нам нужно начать настоящую земельную реформу и позаботиться о земле, находящейся в собственности банков второго уровня и финансовых учреждений. Поэтому до 2025 года по всей стране должна быть объявлена земельная амнистия... Во-вторых, необходимо обеспечить принудительный возврат 2 млн га земли, принадлежащей коммерческим банкам, в государственную собственность в соответствии со статьями 92-94 Земельного кодекса", – резюмировал мажилисмен.
Ранее депутат Мажилиса Серик Егизбаев заявил, что нужно незамедлительно начать переговоры по уменьшению площади земель военных полигонов, арендуемых Россией в Казахстане. Он также предложил повысить стоимость арендной платы.