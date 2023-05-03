В Уганде приняли законопроект против ЛГБТК

Парламент Уганды принял практически без изменений один из самых строгих в мире законопроектов против ЛГБТК+ после того, как президент Йовери Мусевени попросил смягчить некоторые положения первоначального закона, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на четыре поправки, законопроект сохраняет большинство самых жестких мер из принятого в марте закона.

Они включают смертную казнь за определенные однополые акты и 20-летний срок заключения за "пропаганду гомосексуализма", что, по мнению активистов, может привести к уголовной ответственности за любое выступление в защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров.



Мера, обязывающая людей сообщать о гомосексуальной активности, была изменена таким образом, чтобы требовать сообщения только в случае вовлечения ребенка. За невыполнение этого требования грозит пять лет тюремного заключения или штраф в размере 10 млн угандийских шиллингов (1,1 млн тенге). Любому, кто "сознательно позволяет использовать свое помещение для гомосексуальных актов", грозит семь лет тюремного заключения.

В прошлом месяце президент Уганды Йовери Мусевени вернул законопроект в парламент, попросив законодателей отменить обязанность сообщать об этом и ввести положение о содействии реабилитации геев. В измененный законопроект такое положение не включили.

Мусевени, ярый противник прав ЛГБТК+, похвалил законодателей за то, что они "отвергли давление империалистов".

США, Европейский союз и крупные корпорации осудили законопроект, а правительство США заявило, что оценивает последствия принятия закона для деятельности в Уганде в рамках своей основной программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал предложенный закон "шокирующим и дискриминационным".

В прошлом месяце группа ведущих ученых и академиков из Африки и всего мира призвала Мусевени наложить вето на законопроект, заявив, что "гомосексуализм – это нормальная и естественная вариация человеческой сексуальности".

3 мая 371 член парламента проголосовал за законопроект с поправками. Один член парламента от правящей партии, Фокс Одой-Ойвелово, проголосовал против, заявив, что законопроект противоречит Конституции. Для голосования по законопроекту необходимо присутствие 170 членов парламента.

У Мусевени есть 30 дней, чтобы либо подписать закон, либо вернуть его в парламент на доработку, либо наложить вето и сообщить об этом спикеру парламента. Однако законопроект вступит в силу без согласия президента, если он вернет его в парламент второй раз.