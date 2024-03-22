Президент Уганды назначил своего сына главнокомандующим ВС страны

Президент Уганды Йовери Мусевени назначил своего сына Мухузи Кайнеругабу главнокомандующим Вооруженными силами страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New Vision, Кайнеругаба ранее возглавлял Сухопутные силы страны, однако был отправлен в отставку в 2022 году после заявлений о намерении захватить столицу Кении. Позже он занимал пост советника президента по специальным операциям, также является председателем партии "Патриотическая лига Уганды".

Отмечается, что предыдущий главнокомандующий, генерал Уилсон Мбасу Мбади, занял пост министра торговли и кооперативов.

Ранее сообщалось, что в Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе.