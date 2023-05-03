В Казахстане усовершенствовали методику по анализу состояния конкуренции на товарных рынках

Агентство по защите и развитию конкуренции обновило Методику по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает проведение плановых и внеплановых анализов, в том числе случаи и порядок их назначения, сокращение сроков проведения анализа, оптимизация процедур сбора информации, исключение излишних бизнес-процессов и др.

Так, методика по проведению анализа состояния конкуренции на товарных рынках применяется при проведении анализа состояния конкуренции на товарных рынках в случаях:

определения состояния конкуренции на данных товарных рынках или выявления ключевой мощности; осуществления государственного контроля за экономической концентрацией; выявления признаков согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением, антиконкурентных соглашений, за исключением вертикальных соглашений при организации и проведении закупок товаров и торгов либо соглашений, являющихся договорами государственно-частного партнерства, в том числе договорами концессии, комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга); проведения анализа деятельности государственных предприятий и юридических лиц, более 50% акций которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц с целью установления целесообразности присутствия государства в предпринимательской среде.

При этом указывается, что в случае в подпункте 1 проводится плановый анализ состояния конкуренции на товарных рынках.

В случаях, указанных в подпунктах 2, 3, и 4 части первой настоящего пункта, проводится внеплановый анализ состояния конкуренции на товарных рынках.

Срок проведения планового анализа состояния конкуренции на товарных рынках составляет не более шести месяцев, а внепланового анализа не более одного месяца.

Внеплановый анализ назначается по решению руководителя антимонопольного органа или его территориального подразделения.

Анализ состояния конкуренции на товарных рынках включает следующие этапы:

определение критериев взаимозаменяемости товаров;

определение границ товарного рынка;

определение временного интервала исследования товарного рынка;

определение состава субъектов рынка, действующих на товарном рынке;

расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка;

оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке;

определение обстоятельств или признаков, свидетельствующих о наличии препятствий, затруднений либо иных ограничений деятельности субъектов рынка, влияющих на развитие конкуренции, в том числе определение барьеров входа на товарный рынок;

выводы по результатам проведенного анализа состояния конкуренции на товарном рынке, которые отражаются в заключении.

Если анализ состояния конкуренции на товарном рынке при выявлении признаков злоупотребления доминирующим или монопольным положением показал, что доля субъекта рынка составляет более 35-ти, но менее 50%, или присутствует совокупное доминирование субъектов рынка, то необходимо проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке с соблюдением всех этапов.

При анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации могут использоваться:

данные, размещаемые в информационно-аналитической системе "Аналитическая карта состояния конкуренции", опубликованной на официальном интернет-ресурсе антимонопольного органа;

данные собственных исследований антимонопольного органа;

сведения государственной статистической отчетности, характеризующие деятельность субъектов рынка;

сведения, полученные от органов государственной статистики, юстиции, государственных доходов, и других государственных, местных исполнительных органов;

сведения, полученные от физических и юридических лиц;

сведения ассоциаций потребителей (объединений);

сообщения средств массовой информации;

данные маркетинговых, социологических исследований, выборочных опросов и анкетирования субъектов рынка, граждан, общественных организаций;

данные ведомственных и независимых информационных центров и служб о состоянии, структуре и объемах товарных рынков, участии в товарообороте отдельных производителей и покупателей товаров.

Методика также устанавливает процедуру определения критериев взаимозаменяемости товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке, которая включает:

определение наименования товара;

определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

определение взаимозаменяемых товаров.

Определение свойств товара, определяющих выбор покупателя, осуществляется на основании анализа:

функционального назначения и применения товара, в том числе цели потребления товара и его потребительских свойств;

качественных характеристик, в том числе вида, сорта, упаковки особенностей в системе распространения и сбыта;

технические характеристики, в том числе эксплуатационные показатели, ограничения по транспортировке, условия сборки, ремонта, технического обслуживания (включая гарантийное обслуживание), особенности профессионального использования (производственного потребления);

цены;

условий реализации, в том числе размера партий товаров, способа реализации товара;

характеристик товара.

Определение товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, осуществляется на основании анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым товаром в одну классификационную группу казахстанских классификаторов видов экономической деятельности.

При невозможности установления точной классификационной позиции соответствующей данному товару, рассматривается группировка классификационных позиций.

Определение взаимозаменяемых товаров основывается на фактической замене товаров покупателем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе потребления (в том числе производственного), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и параметры.

Как отмечается, при определении взаимозаменяемых товаров антимонопольным органом используется информация по итогам опроса потребителей. При этом учитывается, что мнения разных групп покупателей могут не совпадать.

Предусматривается, что рассматриваемый товар может обращаться на одной и той же территории на товарных рынках. Такие товарные рынки следует анализировать обособленно.

В частности, товар может обращаться на оптовых рынках, на которых продаются партии товара преимущественно для целей последующей перепродажи или профессионального использования, и на розничных рынках, на которых осуществляется продажа единичного количества товара преимущественно для личного использования.

Наблюдения за товарным рынком и экономико-статистические расчеты, на основании результатов которых определяются взаимозаменяемые товары, включают:

процедуру "теста гипотетического монополиста";

анализ ценообразования и динамики цен, изменения объема спроса при изменении цен.

При проведении "теста гипотетического монополиста" предполагается, что происходит небольшое, но существенное и долговременное (1 год и более) повышение цены на рассматриваемый товар. Таким признается повышение цены на 5-10% при прочих равных условиях конкуренции (влияние инфляции при этом должно быть исключено), сохраняющееся в дальнейшем на протяжении временного интервала исследования.

При этом определяется, будет ли в результате указанного повышения цены покупатель заменять рассматриваемый товар другими товарами, а также происходит ли снижение объема продаж, делающее такое повышение цен невыгодным для продавца.

Если указанные условия выполняются, то товары, которые являются наиболее близкими по свойствам к рассматриваемому товару, следует включить в состав группы взаимозаменяемых товаров.

Указанная процедура осуществляется до тех пор, пока не будет выявлена группа товаров, цена на которые может быть повышена (1 год и более) на 5-10% без снижения выгоды для продавца. Товары, входящие в такую группу, признаются взаимозаменяемыми товарами.

Также при проведении "теста гипотетического монополиста" в качестве группы взаимозаменяемых товаров следует рассматривать наименьший набор товаров, для которого продавец может осуществить указанное повышение цены.

При проведении перспективного анализа состояния конкуренции на товарном рынке могут применяться рыночные цены, сложившиеся на момент проведения исследования.

Границы рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:



возможность приобретения товара на данной территории;

обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости товара;

сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке;

отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров;

наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров.

Процедура определения границ территории, на которой покупатель приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами включает:

выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем;

определение территорий, входящих в границы рассматриваемого товарного рынка.

Методика предусматривает, что определение границ товарного рынка основывается на экономической возможности покупателя приобрести товар или взаимозаменяемый товар и отсутствии возможности приобрести его за пределами данной территории по экономическим, технологическим, административным и другим причинам.

"Если цена товара, поставляемого с каких-либо территорий (от продавцов, расположенных на каких-либо территориях), оказывается более чем на 10% выше средневзвешенной цены товара, доступного покупателю в пределах предварительно определенных границ рассматриваемого товарного рынка, то такие территории должны относиться к другим товарным рынкам", - говорится в документе.

При этом границы могут охватывать территорию одного или нескольких населенных пунктов, одного или нескольких административных районов, городов, одного или нескольких областей республики, городов, либо всю территорию республики, где может быть реализован товар.

Предусматривается, что если при проведении анализа состояния конкуренции территориальным подразделением антимонопольного органа устанавливается, что границы товарного рынка охватывают территорию нескольких областей, столицы и городов республиканского значения, в срок не более 5 рабочих дней со дня установления данных обстоятельств, все материалы с приложением справки обоснования передаются в вышестоящий государственный орган для проведения анализа состояния конкуренции, в том числе свода и обобщения информации территориальных подразделений.

В сфере услуг, связанных с деятельностью субъектов естественных монополий, границы товарных рынков определяются с учетом возможностей субъектов рынка по доступу к инфраструктуре и ее использованию.

Вместе с тем документ предусматривает, что доминирующим не признается положение субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке не превышает 15%.

Доминирующим признается положение субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет 35% и более, если в отношении такого субъекта рынка установлены в совокупности следующие обстоятельства:



возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на товарном рынке. Указанное обстоятельство определяется на основании опроса потребителей или покупателей (субъектов рынка (продавцов));

наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок.

продолжительность существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.

Если же субъект рынка занимает долю 50% и более, то доминирующим признается положение субъекта рынка без учета вышеперечисленных обстоятельств.

Методика также определяет особенности проведения внепланового состояния конкуренции на товарных рынках, временной интервал исследования товарного рынка. состав субъектов рынка, действующих на товарном рынке, расчет объема товарного рынка и долей субъектов рынка на товарном рынке и др.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 мая.



