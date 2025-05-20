Получили субсидии – подняли цены: неожиданные итоги анализа рынка птицы в Казахстане

Высшая аудиторская палата (ВАП) Казахстана поручила провести внеплановый анализ конкуренции на рынке производства и сбыта мяса птицы. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) после проведенной работы предоставило интересные результаты, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ВАП решили уточнить, что этот анализ был необходим для того, чтобы выявить участников рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, проследить, как менялись цены, а также оценить, как действующие меры господдержки влияют на конкуренцию в отрасли.

"Необходимость такого исследования возникла после аудита использования бюджетных средств, выделенных на субсидирование сельского хозяйства", – добавили специалисты.

В итоге, согласно данным за 20 мая 2025 года, внеплановый анализ показал, что объем производства мяса птицы в Казахстане за 2024 год составил 358,7 тыс. тонн, из которых на экспорт было направлено 42 тыс. тонн.

Импорт при этом составил 135,7 тыс. тонн:

"Таким образом, внутренний рынок сохраняет высокую степень зависимости от импортной продукции – порядка 30%".

Кроме того, были выявлены барьеры, мешающие малым производителям получать господдержку.

Среди них:

сложные процедуры,

сжатые сроки подачи заявок,

большой пакет требуемых документов.

В итоге многие компании с реальным производственным потенциалом оказываются фактически отрезаны от системы поддержки.

Также выяснилось, что у некоторых производителей, получивших субсидии, конечные цены оказались выше, чем у тех, кто господдержку не получал.

"Для исправления ситуации АЗРК направило необходимые рекомендации в Министерство сельского хозяйства", – говорится в заключительной части заявления палаты.

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Не так давно в Казахстане провели аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики. Его итоги были рассмотрены 13 мая 2025 года на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП) во главе с председателем Алиханом Смаиловым.