Получили субсидии – подняли цены: неожиданные итоги анализа рынка птицы в Казахстане
В пресс-службе ВАП решили уточнить, что этот анализ был необходим для того, чтобы выявить участников рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, проследить, как менялись цены, а также оценить, как действующие меры господдержки влияют на конкуренцию в отрасли.
"Необходимость такого исследования возникла после аудита использования бюджетных средств, выделенных на субсидирование сельского хозяйства", – добавили специалисты.
В итоге, согласно данным за 20 мая 2025 года, внеплановый анализ показал, что объем производства мяса птицы в Казахстане за 2024 год составил 358,7 тыс. тонн, из которых на экспорт было направлено 42 тыс. тонн.
Импорт при этом составил 135,7 тыс. тонн:
"Таким образом, внутренний рынок сохраняет высокую степень зависимости от импортной продукции – порядка 30%".
Кроме того, были выявлены барьеры, мешающие малым производителям получать господдержку.
Среди них:
- сложные процедуры,
- сжатые сроки подачи заявок,
- большой пакет требуемых документов.
В итоге многие компании с реальным производственным потенциалом оказываются фактически отрезаны от системы поддержки.
Также выяснилось, что у некоторых производителей, получивших субсидии, конечные цены оказались выше, чем у тех, кто господдержку не получал.
"Для исправления ситуации АЗРК направило необходимые рекомендации в Министерство сельского хозяйства", – говорится в заключительной части заявления палаты.
Не так давно в Казахстане провели аудит эффективности реализации государственной политики в сфере электроэнергетики. Его итоги были рассмотрены 13 мая 2025 года на заседании Высшей аудиторской палаты (ВАП) во главе с председателем Алиханом Смаиловым.