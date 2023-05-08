А на море белый песок: куда поехать летом в отпуск и сколько это будет стоить

Лето совсем скоро, а это значит, что уже пора планировать свой отпуск. Корреспондент Zakon.kz узнал, какие направления выбирают казахстанцы, и в какую сумму в этом году обойдется отдых у моря.

Как рассказала Zakon.kz директор по маркетингу туроператора FUN&SUN Kazakhstan Ксения Головина, обычно казахстанские туристы предпочитают комбинированные туры, которые могли бы включать и пляжный отдых, и активный вид туризма с достопримечательностями. Но основным пожеланием летом все же остается отдых на море или океане.

Самыми востребованными направлениями для казахстанцев по-прежнему остаются Турция, Египет и ОАЭ. Однако в этом году будут пользоваться популярностью также Вьетнам и Греция.

Турция

Несмотря на землетрясения на юго-востоке страны казахстанцы не изменяют полюбившемуся направлению и активно бронируют туры для отдыха на турецком побережье. На сегодняшний день ситуация в регионе стабильная.

Помимо популярных Антальи и Аланьи спросом пользуется еще курорт Бодрум. Этот регион известен своим обширным историческим наследием, живописными пляжами и насыщенной ночной жизнью.

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Бодрум – это наиболее премиальный и элитный курорт. Именно здесь можно встретить турецких знаменитостей и актеров известных сериалов. Многие этот город называют "маленькой Грецией". И неспроста, Бодрум и Греция очень похожи, здесь такие же красивые белоснежные домики с голубыми ставнями, сочная зелень, белые яхты у набережной и рестораны.

Тур в июне на семь ночей в Турции для двоих обойдется минимально в 550 тыс. тенге с опцией "все включено". Если же вы планируете отдых с ребенком, то стоимость путевки будет выше.

Египет

Египет – это еще одно из наиболее популярных направлений среди казахстанцев. Страна славится своими курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Как правило, сюда туристы съезжаются из разных уголков, чтобы поплавать в теплом Красном море с богатым подводным миром. Это настоящий рай для дайверов, любителей подводной охоты и рыбаков.

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В конце мая уже стартует полетная программа в Хургаду прямыми рейсами из Алматы и Астаны. Город славится огромнейшим выбором развлечений от расслабляющего отдыха на песчано-галечных пляжах до экскурсионных программ. Именно благодаря удобному пологому спуску в воду Хургаду любят семьи с маленькими детьми.

Помимо традиционного пляжного отдыха туристам предлагают посетить главную достопримечательность страны – величественные пирамиды. Это единственное из "Семи чудес света", сохранившееся на сегодняшний день. Добраться до пирамид от курортных городов можно на автобусе или самолете.

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Стоимость отдыха на семь ночей в Египет на двоих начинается от 550 тыс. тенге на основе питания "все включено".

ОАЭ

ОАЭ считается круглогодичным направлением для туристов. Если вы любите хороший гостиничный сервис, шопинг, купание в вечно теплом море, то вам стоит посетить эту страну.

Самые популярные курорты Эмиратов – это Дубай, Рас-эль-Хайма, Фуджейра и Шарджа. И если большинство из них подходит для уединенного пляжного отдыха, то Дубай может удивить множеством развлечений. Начнем с самой главной достопримечательности – самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа. Внутри комплекса разместились отели, торговые центры и, конечно же, смотровые площадки – самая высокая из них находится на 148 этаже.

Фото: pixabay

Говорят, Дубай – это город всего "самого-самого" – самых дорогих авто, самых высоких зданий и удивительных развлечений. Казалось бы, откуда в стране жаркого солнца может быть снег, но и тут Эмираты не отстают. В 2005 году здесь построили искусственный горнолыжный комплекс, где в любое время года можно покататься на лыжах или сноуборде.

Помимо этого, для любителей активных видов отдыха в Дубае есть бассейн для дайвинга Deep Dive Dubai. Его глубина 60 метров. Книга рекордов Гиннесса уже признала его самым глубоким бассейном для подводных погружений в мире.

Путевка в ОАЭ на семь ночей для двоих обойдется минимум в 500 тыс. тенге. К слову, концепция питания "все включено" в Эмиратах не развита, поэтому туристы в основном выбирают питание на основе завтраков.

Вьетнам

Вьетнам – это страна для комфортного пляжного отдыха. Курорты Вьетнама знамениты своими райскими пляжами, и едут туда в первую очередь ради них.

Наиболее популярные из курортов – Нячанг, Фантхьет, Ханой и Хошимин. Однако туроператор советует посетить именно Нячанг – пляжную столицу Вьетнама. Город находится в окружении величественных гор на берегу живописного залива Южно-Китайского моря.

Туры в Нячанг популярны как среди молодежи, так и семей с детьми благодаря большому выбору отелей.

Фото: pixabay

Некогда маленькая рыбацкая деревушка Нячанг сумела сохранить для потомков интереснейшие места, которые теперь с удовольствием посещают туристы. Например, тямские башни По Нагар. Все башни посвящены основным индуистским божествам: богу Шиве, Ганешу и По Нагар. Последнюю богиню чтут особо — считается, что именно она создала землю и научила людей возделывать рис.

Пагода Лонг Шон – это большая статуя белого Будды Шакьямуни, которая заметна почти из любой точки города и является культурным символом. Туристы и вьетнамцы приходят сюда, чтобы очистить свою карму и полюбоваться красотой.

Стоимость путевки для двоих начинается от 600 тыс. тенге на семь ночей. Однако, как и в Дубае, концепция питания all inclusive во Вьетнаме не развита.

Греция

Греция – это страна, где есть абсолютно все: роскошные пляжи, прозрачная вода Средиземного моря, множество удивительных памятников архитектуры, великолепная кухня и роскошные отели.

Одни из самых популярных греческих семейных курортов – это острова Корфу и Кос. Здесь от видов моря и буйной зелени невозможно оторвать глаз.

Любители активного отдыха выбирают остров Крит. В основном сюда едет молодежь. Что касается пляжей, их выбор огромен. Также с острова Крит легко добраться на самый романтичный остров Греции – Санторини.

Миконос – самый богемный греческий остров. Здесь легко можно встретить прогуливающихся по набережной знаменитостей. Развлечения здесь такие же богемные – множество галерей современного искусства, дизайнерские и ювелирные магазины, ночные клубы.

Фото: pixabay

Греция также привлекает своей историей. Здесь много древних храмов, удивительных памятников архитектуры. К примеру, храм Зевса, афинский акрополь, храм Аполлона, стадион Панатинайкос, где впервые после восстановления провели первые Олимпийские игры.

Однако Греция считается достаточно дорогим направлением, поскольку, помимо самого тура, придется заплатить и за визу. Виза казахстанцам обойдется примерно в 50-80 тыс. тенге.

Цены на турпутевку для двоих на семь ночей начинаются от 645 тыс. тенге с питанием на основе завтраков.

Грузия

Грузия – страна, славящаяся гостеприимством и масштабом застолий. Как правило, сюда едут за вкусной едой и разнообразием потрясающих вин.

В основном туристы выбирают для путешествия три города – Тбилиси, Батуми и Боржоми.

Тбилиси сочетает в себе современный город и старинные здания с узкими мощеными улочками. Здесь обязательно стоит прогуляться по проспекту Руставели, заглянуть в Национальный музей, полюбоваться архитектурой, посетить храмы и соборы.

Батуми – второй по величине город Грузии, расположенный на восточном побережье Черного моря. Это город-курорт, где можно полежать на солнце и поплавать в море.

Фото: pixabay

Боржоми – это лечебный курорт Грузии. Здесь можно попробовать знаменитую одноименную воду прямо из источника.

Туры в Батуми на двоих на семь ночей с учетом питания на основе завтраков начинаются от 500 тыс. тенге.

Черногория

Черногория – маленькое государство юго-восточной Европы, подходящее для круглогодичного отдыха. Пляжный сезон здесь стартует уже в апреле. Монтенегро, так еще по-другому называют Черногорию, известно во всем мире своими безупречными пляжами и лазурным цветом воды Адриатического моря.

Выбирая курорты, в основном туристы рассматривают Будву и Бечичи.

Будва – это развитый туристический город. Здесь сохранилось множество исторических памятников культуры, среди которых Старый город, храмы и соборы, монастырь. Помимо достопримечательностей, Будва может предложить туристам рестораны с местной кухней и торговые центры.

Фото: pixabay

Бечичи – это небольшой поселок, расположившийся на морском берегу, с прекрасными живописными видами. Здесь шикарные пляжи и узкие поселковые улочки дают возможность полноценно насладиться долгожданным отдыхом за границей. Курорт отлично подходит для спокойного семейного отдыха с детьми.

Стоимость отдыха в Черногории на семь ночей обойдется дороже, чем во Вьетнаме или Египте. Отели в июне предлагают цены от 800 тыс. тенге. К слову, в апреле Черногория вновь отменила визы для казахстанцев в туристических целях.

Представитель туроператора Ксения Головина отметила, что, помимо привычного пляжного отдыха, некоторые казахстанцы предпочитают так называемые шопинг-туры. В основном это туры в Европу, в частности, в Милан. Стоимость таких туров обычно включает трансфер в популярные аутлеты Serrevalle и Fidenza.

Фото: pexels

В списке стран, куда не стоит лететь летом, оказались Мальдивы, Таиланд и Гоа. В летнее время года в этих странах, как правило, ветрено и идут тропические дожди. Чтобы не испортить себе отдых и не жалеть о потраченном времени и средствах, рекомендуем выбрать одно из вышеперечисленных направлений.