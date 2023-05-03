Рынок криптовалют: Белый дом США убивает майнинг

Белый дом предложил ввести 30% налог на майнинг криптовалют. Причина данной инициативы заключается в попытке минимизировать влияние на изменение климата. Однако общество не оценило старания администрации Байдена, сообщает Zakon.kz.

В прошлом месяце Белый дом опубликовал бюджет на 2024 финансовый год, где основными статьями расходов являются инвестиции для роста экономики, снижения затрат домохозяйств, социального обеспечения и сокращения дефицита.

Одним из новшеств бюджета является предложение Министерства финансов США — акцизный налог на добычу цифровых активов (DAME), как демонстрация того, что администрация действующего президента США борется возникшими рисками — в данном случае экономических и экологических издержек практики майнинга криптовалют.

Официальная позиция Белого дома

Согласно отчету Белого дома, добыча цифровой валюты потребляет больше энергии, чем Австралия в целом. В США, где сосредоточена примерно треть всего майнинга, на этот вид деятельности приходится от 0,9% до 1,7% всех суммарных затрат.

"Высокое потребление энергии майнерами негативно сказывается на окружающей среде, качестве жизни и электросетях, где расположены эти фирмы по всей стране", — говорится в сообщении Совета экономических консультантов (СЕА).

Фото: U.S. Energy Information Administration

В отчете также отмечено, что высокое энергопотребление криптомайнеров оказывает негативное влияние на окружающую среду, качество жизни и электросети, где эти фирмы расположены по всей стране. Загрязнение от производства электроэнергии непропорционально падает на районы с низким доходом и цветные сообщества. Интенсивное и часто нестабильное энергопотребление криптомайнеров также может привести к росту цен на электроэнергию для потребителей и увеличить риски для местных электрических сетей, создавая нагрузку на оборудование, вызывая перебои в обслуживании и угрозы безопасности.



И поскольку криптомайнинг географически мобилен, а стабильность бизнес-модели остается неясной, местные коммунальные предприятия также сталкиваются с финансовыми рисками, если они инвестируют в модернизацию мощностей, которые могут не понадобиться, если майнинговая деятельность прекратится или уйдет.

Также отмечено, что наряду с этими известными затратами и рисками криптомайнинг не приносит местных и национальных экономических выгод, обычно связанных с предприятиями, использующими аналогичные объемы электроэнергии.

В New York Times вышла статья под названием "Реальные затраты на цифровую гонку за биткоин" , где проводится анализ затраты по использованию электроэнергии домохозяйств, компаний и майнинга. Авторы статьи анализа считают, что добытчики цифровой валюты потребляют столько же ресурсов, сколько все жилые дома Нью-Йорка.

"34 крупнейших предприятия используют столько же электроэнергии, сколько почти 3 млн домохозяйств. Десять компаний, расположенных в Техасе, стали причиной более высоких цен для всех потребителей после того, как генерируемый ими спрос создал риски блэкаутов", — отмечается в статье New York Times.

Иная точка зрения: Что смущает майнеров и их сторонников?

Однако общество раскритиковало и данный анализ в New York Times, и попытки американских властей поставить под контроль майнинговые компании. Сторонники добытчиков цифровой валюты призывают обратить внимание на то, что биткойн-майнеры это всего лишь компьютеры с нулевым уровнем выбросов, а компания по добыче биткойнов – это просто покупатель электроэнергии, не лучше и не хуже, чем человек, который хочет зарядить свой электромобиль или запустить сушильную машину. Они также объясняют, почему он ценен и почему миллионы людей во всем мире выбрали его в качестве средства для транзакций, хранения своего богатства и защиты от обесценивания валюты, от роста инфляции бьющей все рекорды.

Директор по экономической политике Палаты цифровой торговли Томас Мейпс считает, что введенный акциз — это не что иное, как попытка напасть на индустрию, которую президентская администрация не поддерживает.

"Это четко показывает, что им не нравится эта отрасль. Они ищут способы ее ограничить". Томас Мейпс

В свою очередь эксперт по TSG-стандартам Даниэль Баттен заявил, что в статье NYT завышены данные по фактическому использованию электроэнергии при майнинге и приводит свои данные.

Фото: Twitter

Недовольство сторонников криптоактивов заключается еще и в том, что до настоящего времени фирмам, занимающимся криптомайнингом, не нужно было платить полную стоимость налогов в виде местного загрязнения окружающей среды, более высоких цен на энергоносители и воздействия парниковых газов на климат. Все это перекладывались на плечи других. Теперь налог DAME вынуждает фирмы учитывать и эти налоги.

А как в других странах?

В своем стремлении ограничить добычу криптоактивов, американские власти не одиноки. К примеру, Китай и еще восемь других стран полностью запретили майнинг в 2021 году.

В Казахстане, напомним, пошли по иному пути. 25 июня 2020 года президент РК подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий", основной особенностью которого является "легализация" майнинга и криптовалюты.

Итак, разрешение конечно есть, но с некоторыми особенностями. Майнерам разрешено приобретать электроэнергию из общей энергосистемы, причем только при наличии профицита электроэнергии и исключительно через биржу КОРЭМ. Также майнеры должны лицензировать свою деятельность. К первой категории относятся – цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой — центрами обработки данных. Ко второй категории — владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных и не претендующие на энергетическую квоту. Все добытчики цифровой валюты должны работать через аккредитованные местные майнинг-пулы.

В заключение напомним, что уже с 1 апреля 2023 года в Казахстане начал действовать и закон "О цифровых активах", который предполагает урегулирование ключевых вопросов данного сектора. Платят добытчики цифровых валют и налоги: за электроэнергию с учетом НДС, корпоративный подоходный налог майнинг-пула с полученной комиссии за оказанные услуги; налог от прироста стоимости для физических лиц при осуществлении операции с криптовалютой и др.

Впрочем, налоги, против которых в недавнем прошлом выступали казахстанские майнеры, а сегодня американские, не являются панацеей — это лишь один из способов заставить добытчиков цифровой валюты выплачивать справедливую долю расходов, налагаемых на местные общества и окружающую среду.