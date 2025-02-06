#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
515.97
537.8
5.25
Политика

4,5 миллиона долларов на Казахстан: в Белом доме обвинили Байдена в ненужных расходах

Байден, Беоый дом, Трамп, расходы на Казахстан, траты, глупость, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 10:47 Фото: pixabay
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге обвинила администрацию экс-президента США Джо Байдена "в глупости", сообщает Zakon.kz.

Левитт рассказала о расходах демократов. Так, команда Байдена выделяла деньги на операции по смене пола в Гватемале.

"Два миллиона долларов на смену пола в Гватемале", – озвучила Левитт.

Кроме того, в период президентства Джо Байдена США выделили миллионы долларов на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке и "борьбу с дезинформацией в Казахстане".

"На создание нового шоу в Ираке было выделено 20 миллионов долларов, а на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане – 4,5 миллиона. Еще шесть миллионов долларов Байден направил на "финансирование туризма" в Египте", – продолжила пресс-секретарь Белого Дома.

И при этом, по ее словам, прежним правительством не было сделано ничего, чтобы помочь жителям Калифорнии и Северной Каролины. Американцы, по словам Левитт, хотят, чтобы их деньги шли на пользу. 

Отметим, что в последние дни большая шумиха разыгралась в США вокруг Агентства по международному развитию (USAID). Американский миллиардер и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск ранее назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". А известный журналист и телеведущий Афшин Раттанзи заявил, что организация, называвшая своей целью управление гражданской зарубежной помощью и содействие в развитии, на деле ответственна за "подрывную деятельность, проникновение и саботаж по всей Европе, Латинской Америке, Ближнему Востоку, Африке и Азии". В частности, журналист отметил "отпечатки пальцев" USAID на Майдане в Украине, "Белых касках" в Сирии, попытке свержения Уго Чавеса в Венесуэле.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Гарантии в госзакупках на 2-3 года приводят к некачественному строительству: депутаты хотят увеличить сроки
Политика
16:41, 05 февраля 2025
Гарантии в госзакупках на 2-3 года приводят к некачественному строительству: депутаты хотят увеличить сроки
Ерлан Карин: В результате принятых государством мер произошло заметное снижение случаев детского суицида
Политика
15:52, 05 февраля 2025
Ерлан Карин: В результате принятых государством мер произошло заметное снижение случаев детского суицида
Токаев обсудил с Абдировым перспективы ЦИК
Политика
15:34, 05 февраля 2025
Токаев обсудил с Абдировым перспективы ЦИК
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: