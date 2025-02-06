4,5 миллиона долларов на Казахстан: в Белом доме обвинили Байдена в ненужных расходах

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге обвинила администрацию экс-президента США Джо Байдена "в глупости", сообщает Zakon.kz.

Левитт рассказала о расходах демократов. Так, команда Байдена выделяла деньги на операции по смене пола в Гватемале.

"Два миллиона долларов на смену пола в Гватемале", – озвучила Левитт.

Кроме того, в период президентства Джо Байдена США выделили миллионы долларов на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке и "борьбу с дезинформацией в Казахстане".

"На создание нового шоу в Ираке было выделено 20 миллионов долларов, а на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане – 4,5 миллиона. Еще шесть миллионов долларов Байден направил на "финансирование туризма" в Египте", – продолжила пресс-секретарь Белого Дома.

И при этом, по ее словам, прежним правительством не было сделано ничего, чтобы помочь жителям Калифорнии и Северной Каролины. Американцы, по словам Левитт, хотят, чтобы их деньги шли на пользу.

Отметим, что в последние дни большая шумиха разыгралась в США вокруг Агентства по международному развитию (USAID). Американский миллиардер и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск ранее назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". А известный журналист и телеведущий Афшин Раттанзи заявил, что организация, называвшая своей целью управление гражданской зарубежной помощью и содействие в развитии, на деле ответственна за "подрывную деятельность, проникновение и саботаж по всей Европе, Латинской Америке, Ближнему Востоку, Африке и Азии". В частности, журналист отметил "отпечатки пальцев" USAID на Майдане в Украине, "Белых касках" в Сирии, попытке свержения Уго Чавеса в Венесуэле.