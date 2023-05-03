ЧСИ или должник: с кого требовать возмещение вреда за повреждение арестованного имущества

Должник, чей дом продали на аукционе, до заключения договора купли-продажи и регистрации права собственности частично уничтожил дом. В связи с чем в адрес Минюста поступили вопросы, в том числе: несет ли ЧСИ ответственность за сохранность дома до передачи его покупателю, сообщает Zakon.kz.

Также казахстанец спросил: может ли покупатель при расторжении договора купли-продажи в связи с частичным уничтожением имущества претендовать на гарантийный взнос; и с кого покупатель может требовать возмещение материального вреда за частичное повреждение арестованного имущества – ЧСИ или должника, и как определить стоимость уничтожения?

В Департаменте принудительного исполнения МЮ РК ответили, что статья 69 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" предусматривает передачу судебным исполнителем на хранение арестованного имущества на основании договора хранения путем получения от хранителя сохранной расписки.

Порядок и условия хранения арестованного имущества определяются Гражданским кодексом и другими нормативными правовыми актами РК.

"В случае растраты, отчуждения или сокрытия переданного на хранение арестованного имущества хранитель несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан (статья 70 закона). Таким образом, в случае передачи на хранение имущества должнику, ответственность за сохранность недвижимого имущества, до передачи его покупателю, возлагается на должника", – говорится в ответе.

При этом указывается, что в случае нанесения ущерба имуществу его стоимость может определить специалист по оценке имущества с учетом отчета об оценке, размещенном в объявлении о предстоящем аукционе с фотографиями.

Что касается вопроса о праве претендовать и на гарантийный взнос, то в департаменте пояснили, что согласно пункту 41 Правил реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона, перечисление гарантийного взноса победителя аукциона осуществляется оператором ЕЭТП, а также оплата приобретенного имущества производится на текущий счет частного судебного исполнителя.

В этой связи, резюмировали в Департаменте принудительного исполнения, по вопросу расторжения договора купли-продажи и возврата суммы оплаты покупателю необходимо обращаться к судебному исполнителю.



