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В какой срок после поступления денег от должника ЧСИ должен перечислить их взыскателю

В какой срок после поступления денег от должника ЧСИ должен перечислить их взыскателю Фото: Zhso.kz
В течение какого времени после поступления денег от должника ЧСИ обязан данные деньги перечислить на счет взыскателю? На этот вопрос ответили в Департаменте юстиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

В департаменте пояснили, что нормами действующего законодательства срок, в течение которого частным судебным исполнителем (ЧСИ) должны быть переведены поступившие на текущий счет денежные средства на счет взыскателя, не предусмотрен.

Вместе с тем статья 277 Гражданского кодекса устанавливает срок исполнения обязательства как разумный.

"В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства, в связи с чем, ЧСИ, при поступлении на его текущий счет денежных средств, предназначенных для взыскателя, должны быть переведены в ближайшее время", - резюмировали в Департаменте юстиции.  

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