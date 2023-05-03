Депутат потребовал выделить для самокатчиков отдельные участки на дорогах

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Сергей Пономарев обратил внимание на отсутствие дорожной инфраструктуры для электросамокатов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о проблемах, которые на дорогах создают электросамокаты, депутат озвучил ряд предложений. Например, он считает, что прежде всего акиматам следует провести ревизию специализированной инфраструктуры, пригодной для движения электросамокатов.

"Также следует включить в проектную документацию и рассмотреть возможность выделения денежных средств на строительство инфраструктуры. Нужно привлекать к созданию инфраструктуры для новых видов транспорта шеринговые компании". Сергей Пономарев

Еще партийный избранник полагает, что требуется ввести учет происшествий с участием электросамокатов при обращении за медицинской помощью на уровне организаций здравоохранения.

Он также обратился к МВД с тем, чтобы запустили в эксплуатацию программу общественного контроля за соблюдением правил дорожного движения, чтобы любой пешеход мог снять торпеду нарушителя, отправить видео в дорожную полицию и наказать электрохулигана.

По его словам, с первых теплых дней к депутатам поступают жалобы граждан с просьбой навести порядок в движении электросамокатов, что снуют в городах между пешеходами.



"Электросамокаты носятся с большой скоростью, в том числе по тротуарам и пешеходным зонам. Ежемесячно в республике продаются десятки тысяч новых транспортных средств, а на рынок Казахстана активно заходят сервисы по аренде электросамокатов. Сегодня встал логичный вопрос безопасности пешеходов". Сергей Пономарев

Мажилисмен подчеркнул, что у водителей самокатов пока нет ограничений по возрасту, психическому или физическому состоянию в момент управления. Нет четких требований к скоростному режиму и выполнению правил дорожного движения. Самокатчики, особенно юные, не знают, что такое наказание за сбитого пешехода. Частные самокаты не пронумерованы и вычислить их в случае побега с места происшествия архисложно. При этом очевидно, что сервисы проката нового вида транспорта оказались необычайно востребованы в крупных городах.

"Учет пострадавших на тротуарах от наездов не ведется ни одним уполномоченным госорганом, и доказать вину самокатчика нет возможности". Сергей Пономарев

Как отметил парламентарий, о ситуации на тротуарах можно судить только по собственному опыту, по больничным сводкам, напоминающим фронтовые, травматичным историям, о которых пишут в социальных сетях.

"Хотя опросы персонала травмопунктов говорят о том, что в мегаполисах ежедневно каждая больница принимает в среднем 3-4 участника происшествий с электросамокатами. И это только те, кто озвучивает причину получения травмы. Мы осознаем важность экологичного вида электротранспорта, особенно в Алматы. Мы понимаем, что 50-60 тысяч поездок значительно снижают нагрузку на загазованность, пробки, автопарковки и вызовы такси в крупных городах". Сергей Пономарев

В связи с этим депутаты предлагают первые шаги в регулировании движения этих транспортных средств. Соответствующий законопроект уже инициирован.

Вместе с тем Сергей Пономарев думает, что правовой компромисс, который содержится в законопроекте, – это недостаточная мера. Все же, на его взгляд, необходимо немедленно пересмотреть отношение к созданию для нового электротранспорта инфраструктуры. Без нее, как он констатировал, в самое ближайшее время нам придется прибегнуть к усилению регулирования и, в конечном итоге, полному запрету электросамокатов и других новых средств мобильности.

В 2022 году редакция Zakon.kz выясняла, почему водители электросамокатов свободно передвигаются по тротуарам, невзирая на недовольство и травматизм пешеходов.