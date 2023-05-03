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Холодная погода сохранится на большей части Казахстана

Холодная погода сохранится на большей части Казахстана Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, отрог северного антициклона на большей части Казахстана определит ясную погоду без осадков, в ночные часы на юге, юго-востоке – заморозки 1-7 градусов.

"В западных, восточных и юго-восточных регионах страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На западе Казахстана ожидается дождь, временами сильный, с грозами и градом. 

4-5 мая в горных районах юго-востока ночью – дождь со снегом, днем – дождь.

По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах – пыльные бури.

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