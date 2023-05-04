Запретить нельзя ограничить: в Казахстане появится закон об электросамокатах

В последние годы возрос интерес казахстанцев к электросамокатам и мопедам. Вследствие чего выросло число травм, полученных в результате ДТП с их участием. Zakon.kz стало известно, что закон, регулирующий поведение на дорогах водителей средств индивидуальной мобильности, выйдет 10 мая.

Редакция разбиралась, как это поспособствует наведению порядка на дорогах, и что нужно сделать, чтобы микромобильный транспорт перестал создавать проблемы для водителей и пешеходов.

Известно, что возникшей ситуации поспособствовала и ценовая доступность гаджетов на колесах. Такой вид транспортного средства активно приобретают как для личного пользования, так и для возможности заработка. Многие молодые люди передвигаются на них, занимаясь доставкой негабаритных товаров, продуктов и еды. Также самокаты успешно заменяют общественный транспорт в случаях, когда надо преодолеть не очень большое расстояние. Но о том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы минимизировать риски на дороге для себя и других участников движения, их пользователи мало задумываются.

Электросамокат может разогнаться до небезопасной скорости в 70 км/ч. Возникает большой риск не только для владельцев самокатов, но и для окружающих людей. И действительно, вопрос с передвижением индивидуальных мобильных средств такой категории стоит остро. Ведь лица, управляющие данными видами транспорта, нередко нарушают правила дорожного движения. Как показывает статистика, число дорожно-транспортных происшествий с участием альтернативных средств передвижения за последнее время только растет.

С начала 2023 года с участием мопедов в городе Алматы произошло 309 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 333 получили травмы. С участием самоката за четыре месяца текущего года произошло шесть ДТП. Обошлось без гибели людей, но шесть человек при этом пострадали.

При том, что за четыре месяца 2022 года в Алматы произошло 80 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов, пострадали 95 человек, обошлось без жертв. С участием самокатов полиция города зафиксировала восемь ДТП, пострадали 10 человек. Таким образом, можно отметить, что в текущем году произошло почти в три раза больше аварий с участием микромобильного транспорта.

Основным видом дорожно-транспортных происшествий, как отметили в полиции, являются столкновения с другими видами транспортных средств и наезды на пешеходов в результате несоблюдения правил дорожного движения.

Как считают стражи порядка, такие факты обусловлены прежде всего несоблюдением водительской дисциплины молодым поколением. Нередки случаи, когда "самокатчики" и водители мопедов создают аварийные ситуации, выезжают на полосу встречного движения, следуя на запрещающий сигнал светофора, а также двигаются по проезжей части колоннами.

Согласно данным полиции, большинство дорожно-транспортных происшествий происходит с участием водителей мопедов, предоставляющих услугу доставки.

"Все водители, в том числе водители мопедов, электросамокатов, скутеров и велосипедов, должны знать и соблюдать ПДД, а в случае ДТП нести ответственность, как полноценные участники движения", – подчеркивают полицейские.

Для улучшения дорожной обстановки, уменьшения случаев травматизации на дорогах мегаполиса и пресечения наиболее грубых нарушений со стороны водителей двухколесного транспорта Департамент полиции Алматы проводит профилактические мероприятия: сотрудники выявляют нарушения правил, в том числе передвижение по пешеходным зонам, с привлечением последних к административной ответственности. Но это только часть мер, которые могут быть приняты для решения сложившийся проблемы.

Поэтому в Казахстане провели активную работу по разработке правил, регулирующих движение электросамокатов и других видов альтернативного транспорта. Остро необходимым это стало из-за увеличения количества электросамокатов и отсутствия понимания того, где и с какой скоростью можно передвигаться на этих транспортных средствах. Вопрос разработки правил для владельцев самокатов часто поднимали на протяжении последних нескольких лет.

Так, в июле 2022 года в Казахстане начал действовать национальный стандарт СТ РК 3769-2022 "Самокаты электрические. Технические требования", который устанавливает классификацию типа и определяет технические требования к электросамокатам. Согласно этому документу, к электросамокатам относятся "электрические транспортные средства индивидуальной мобильности, имеющие два или три колеса, предназначенные для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя, не имеющие сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч".

Помимо этого, в документе говорится, что самокаты:

должны оснащаться электродвигателем, батареей напряжением не более 100 вольт постоянного тока, зарядным устройством на напряжение не более 240 вольт переменного тока;

должны иметь деку, руль, два или три колеса, устройства освещения – спереди фару и фонарь сзади, а кроме того, сигнал, тормозную систему, органы управления;

ограничены максимальной скоростью не более 25 км/ч. А при движении задним ходом или в пешеходном режиме – не более 6 км/ч.

Водители средств передвижения практически не несут ответственности и не облагаются штрафами за вождение без прав. Из-за этого участились случаи ДТП по вине их владельцев, а также ситуации, когда нарушители стараются "разрешить ситуацию" на месте происшествия. Поэтому депутаты Мажилиса посчитали необходимым ввести понятие "электрический самокат" на законодательном уровне.

Под букву закона

В начале этого года Екатерина Смышляева, Юлия Кучинская и Жанат Омарбекова инициировали поправки в законодательство, которые предусматривают правила использования электросамокатов, устанавливают права и обязанности водителей мопедов, электрических самокатов, малых электрических транспортных средств.

По словам Смышляевой, закон, регламентирующий организацию дорожного движения и предусматривающий правила использования электросамокатов, выйдет уже 10 мая.

"Законопроект инициирован два года назад. Тогда электросамокаты только появились на улицах города, и введение регуляторных инструментов было очень своевременно. Но пришлось ждать технический регламент. Он вышел в июле 2022 года, и после этого мы вернулись к работе над законопроектом. Сейчас в месяц на электронных площадках продаются десятки тысяч единиц такого транспорта. В стране начали работу шеринговые компании. За два года число самокатов выросло, люди привыкли передвигаться без правил. Поэтому любые регуляторные инструменты вызывают дискуссии. С другой стороны – это неплохо, потому что появились новые решения", – рассказала Екатерина Смышляева.

Депутат Мажилиса Парламента и одна из инициаторов законопроекта Смышляева добавила, что важность законопроекта бесспорна, в нем имеется острая необходимость. Это подтверждают и запросы казахстанцев, которые неоднократно обращались к парламентариям с просьбой урегулировать вседозволенное и безнаказанное вождение самокатчиков и мопедистов.

"Считаю, что этот законопроект очень важен. Сама хожу пешком с маленькими детьми и вижу ситуацию на тротуарах. Постоянно получаю обращения от пострадавших граждан как депутат. Парк новых видов транспорта растет, и существование без правил уже сегодня небезопасно. Причем как для пешеходов, так и для водителей электросамокатов. В идеале при появлении нового вида транспорта, тем более такого доступного и удобного, как электросамокаты, должна появиться и инфраструктура для его передвижения. Это не должно быть в ущерб пешеходам. Однако с этим у нас большая проблема. В стране всего 500 км велодорожек. Это очень мало для растущего парка экологического транспорта. Поэтому сейчас мы делаем первый шаг в регулировании. Законопроект компромиссный, ограничивающий, но не запрещающий. Далее, думаю, мы еще вернемся к этому механизму не раз. Все будет зависеть от того, как будет развиваться инфраструктура городов и культура вождения". Екатерина Смышляева

3 мая депутат Сергей Пономарев на пленарном заседании Мажилиса обратил внимание на отсутствие дорожной инфраструктуры для электросамокатов. Он считает, что акиматам следует провести ревизию специализированной инфраструктуры, пригодной для движения электросамокатов.

Кроме того, партийный избранник предложил привлекать к созданию инфраструктуры для новых видов транспорта шеринговые компании.

Сергей Пономарев убежден, что требуется введение учета происшествий с участием электросамокатов при обращении за медицинской помощью на уровне организаций здравоохранения.

Он обратился к МВД с тем, чтобы запустили в эксплуатацию программу общественного контроля за соблюдением правил дорожного движения, чтобы любой пешеход мог снять торпеду нарушителя, отправить видео в дорожную полицию и наказать "электрохулигана".

Законотворцы убеждены, что пока у водителей самокатов нет ограничений по возрасту, психическому или физическому состоянию на момент управления, нет четких требований к скоростному режиму и выполнению правил дорожного движения, пока частные самокаты не пронумерованы, чтобы их можно было вычислить в случае побега нарушителя с места происшествия, очевидно, что ситуация на дорогах не улучшится и регулирование движения этих видов транспорта не выйдет на новый уровень.