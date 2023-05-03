Момент удара украинского дрона по Кремлю попал на видео

Киев в ночь на среду попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в администрации президента РФ, на Кремль были нацелены два беспилотных летательных аппарата.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал, график работы главы государства не изменился.





Между тем, РФ расценивает атаку на резиденцию президента страны Владимира Путина как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства.

Отметим, что в феврале по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.