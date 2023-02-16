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Токаев поговорил по телефону с Зеленским

президент РК Фото: Акорда
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Ранее глава Казахстана призывал Россию и Украину к нахождению общего языка за столом переговоров.

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