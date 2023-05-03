Голландец с необычным хобби разъезжает по городам Казахстана

3 мая 2023 года в карагандинском автопарке №3 побывал необычный гость – автобусный фанат, приехавший в Казахстан из Нидерландов, Йон Хоогендейк, сообщает Zakon.kz.

Йон Хоогендейк объяснил, почему интересуется автобусами:

"Меня с детства увлекают автобусы. Это мое хобби. Я путешествую и ищу старые автобусы. Мне это доставляет удовольствие".

Также он рассказал, что путешествует по городам Казахстана и в каждом из них посещает местные автопарки, где ищет "старичков". Йон уже побывал в Семее, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Павлодаре и Экибастузе. Он публикует свои фотографии автобусов на сайте flickr.com, а также много снимков размещает на своей странице в Instagram.

Молодой человек связался с карагандинским автопарком заранее и попросил разрешение побывать у них в гостях.



"Он хотел увидеть старые автобусы, пригнанные для нашего автопарка из-за границы. Главной же его целью был автобус марки Mercedes Benz типа 0405. Оказывается, он выпущен в Голландии. А мы не знали! Этот автобус пригнали в Караганду из Германии в 2008 году". Автобусный парк №3 Караганды

Йон Хоогендейк приехал в автопарк вместе со своим товарищем Крисом Гиббсом.

"Мы устроили для них экскурсию по гаражам и показали самые старые автобусы, которые есть в нашем распоряжении – Sanos, Mercedes и Man. Кроме того, мы показали гостям старый желтый Икарус с гармошкой, который еще 30 лет назад колесил по карагандинским дорогам. А сейчас он служит учебным пособием для студентов Карагандинского технического университета, которые проводят в стенах автопарка №3 выездные занятия". Автобусный парк №3 Караганды

Энтузиасты с удовольствием осматривали старые автобусы, задавали вопросы и фотографировались на фоне машин.

Покинув Караганду, они направились в Степногорск, где надеются найти очередную автобусную реликвию.

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