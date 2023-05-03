Рост инвестиций и развитие инфраструктуры – главные направления развития Абайской области

Свыше 1,9 трлн тенге инвестиций в основной капитал планируется привлечь в Абайскую область до 2027 года. На эти средства будет развиваться промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли региональной экономики, сообщает Zakon.kz.

Главный упор будет сделан на развитие инфраструктуры области: реконструкцию системы теплоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой, ремонт дорог и строительство жилья.



Именно эти направления охватывает Комплексный план социально-экономического развития Абайской области на 2023-2027 годы. Перспективы развития региона в ходе расширенного совета обрисовал аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

"Безусловно, ключевым индикатором эффективности нашей работы является повышение благосостояния наших граждан. Чтобы каждый житель региона на себе ощутил все улучшения и возрождение нашей области", – отметил Нурлан Уранхаев.

По его словам, основополагающим документом, определяющим конкретные проектные направления развития области на среднесрочную перспективу, является Комплексный план социально-экономического развития. В него вошли 102 мероприятия с объемом инвестиций 1,9 трлн тенге. Как подчеркнул первый заместитель акима Абайской области Айдын Каримов, в этом стратегическом документе основное внимание уделяется диверсификации экономики региона. Он направлен не только на крупномасштабные геологоразведочные и изыскательские работы, но и на реализацию проектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, туризме и социальной сфере.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Уже в текущем году начаты работы по реализации 46 мероприятий на сумму 89,2 млрд тенге, из которых частные инвестиции составляют 37,6 млрд тенге, средства республиканского бюджета – 33,3 млрд тенге, в местном бюджете предусмотрено 18,3 млрд тенге.



На сегодняшний день выполнено два мероприятия на сумму 2,9 млрд тенге. Так, в Кокпектинском районе товариществом с ограниченной ответственностью "Елимай" запущены оросительные системы на площади 1,5 тыс. га. В Урджарском районе силами работников ТОО "Мухит Агро" подведена инфраструктура к участку постоянного орошения.

"В результате реализации Комплексного плана к 2028 году объем валовой региональной продукции достигнет 3,2 трлн тенге, объем промышленной продукции увеличится в 1,8 раза и составит 2,2 трлн тенге. За счет реализации запланированных проектов, увеличения нагрузки действующих производственных мощностей и открытия новых предприятий дополнительно будет создано порядка 14 тыс. новых рабочих мест", – поделился прогнозом Айдын Каримов.

Кстати, по его словам, к 2028 году объем валовой продукции сельского хозяйства увеличится в 1,5 раза, инвестиции в основной капитал увеличатся в 3,5 раза.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

В результате реализации Комплексного плана социально-экономического развития Абайской области к 2028 году планируется модернизировать 16,4 км тепловых сетей, 272 км водопроводных сетей и 288 км канализационных сетей. Кроме того, в результате реконструкции четырех действующих котельных будет увеличена тепловая мощность на 164 Гкал в час, а производительность забора воды с 32,4 тыс. кубометров в сутки до 63 тыс. кубометров. Износ водопроводных сетей предполагают снизить с 51% до 29,3%, при этом уровень очистки сточных вод планируется увеличить с 67,7% до 100%.



"По развитию транспортной инфраструктуры запланирован ремонт около 1,5 тыс. км автомобильных дорог областного и районного значения и 530 км дорог городов Семей и Курчатов", – дополнил Айдын Каримов.

По словам акима Абайской области Нурлана Уранхаева, помимо мер, реализуемых в рамках Комплексного плана социально-экономического развития, область будет развивать и другие ключевые направления. И одним из фундаментальных направлений здесь станет привлечение инвестиций – как внешних, так и внутренних.

"Сформирован пул инвестиционных проектов до 2028 года, в который включены 43 проекта на 870 млрд тенге с созданием порядка 7 тыс. рабочих мест. Из них в текущем году ведется реализация 8 проектов на 29,3 млрд тенге с созданием более тысячи новых рабочих мест", – проинформировал аким Абайской области.

По его словам, в вопросах привлечения внешних инвестиций и реализации международных проектов местные исполнительные органы намерены прагматично рассматривать трансграничные и иные преимущества области.

"Гранича с двумя крупными государствами – Россией и Китаем, мы максимально должны использовать наш транзитный потенциал, безусловно, в соответствии с международными обязательствами", – дополнил Нурлан Уранхаев.

Одним из крупнейших проектов в этом направлении в ближайшие годы станет строительство железной дороги "Бахты-Аягоз" протяженностью 270 км для расширения транспортных коридоров. Проект, запланированный в соответствии с поручением главы государства и поддержанный правительством РК на в 2024-2025 годы.

По мнению разработчиков проекта, он должен придать новый импульс развитию экономики региона, в том числе сельского хозяйства, логистики и других секторов.



"Реализуя подобные международные проекты, мы не должны забывать про вовлечение местного бизнеса. Участие в транснациональных проектах, а также действующие меры государственной поддержки должны способствовать дальнейшему построению эффективного "экономического лифта" для предпринимателей, о чем недавно говорил глава государства", – подчеркнул аким Абайской области.

Еще один важнейший аспект развития региона – вопрос развития инфраструктуры. Как отметил Нурлан Уранхаев, формула комфортного проживания для простых жителей проста: тепло, вода, связь, дорога и благоустройство. И глава области признался, что именно в этих направлениях предстоит очень много работы.

Одной из основных проблем теплоснабжения является высокий износ тепловых сетей области. Их общая протяженность в Абайской области составляет 455,2 км, из которых порядка 290 км подлежат реконструкции, то есть их средний износ составляет 63,8%.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Так, износ тепловых сетей в Семее составляет 68%, в Курчатове – 35%, в Жарминском районе – 75%, в Бородулихинском районе – 63%, в Аягозе – 53%, Урджарском районе – 30% и Абайском районе – 25%.



Для решения этой проблемы акиматом области Абай за счет средств инвесторов разрабатывается ПСД на 23 проекта по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей на общую сумму 115 млрд тенге.

"Безусловно, одним из крупных проектов в сфере теплоснабжения станет строительство ТЭЦ-3, которое позволит решить проблему дефицита тепловой энергии в правобережной части города", – убежден Нурлан Уранхаев.

Как уточнил его заместитель Димитрий Гариков, начата процедура разработки ТЭО строительства ТЭЦ-3, закончить которую намечено на конец текущего года. Уже сейчас предполагается, что установленная тепловая мощность будущей ТЭЦ-3 в Семее составит 1200 Гкал/час, а электрическая – 360 МВт. Предварительная стоимость строительства оценивается в 482 млрд тенге.

Помимо Семея, проблемы с теплоснабжением решаются в Курчатове и Аягозе. По информации Димитрия Гарикова, в настоящее время проводится корректировка проекта строительства единой котельной № 1 на твердом топливе с реконструкцией тепловых сетей в Курчатове мощностью 43 Гкал/час, предварительной стоимость которой составляет 4 млрд тенге. Аналогичный проект строительства единого источника теплоснабжения мощностью 50 Гкал/час разрабатывается для Аягоза.

Также в планах развития инфраструктуры значится строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения качественной питьевой водой всех жителей Абайской области. Уже в текущем году запланирована реализация 54 проектов практически на 13,7 млрд тенге. В 2024-2025 годах дополнительно планируется строительство 19 проектов водопроводных сетей.