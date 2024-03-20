Промышленность, туризм и агропром: в каких направлениях развивается Абайская область в 2024 году

Уже по итогам первого полугодия 2023 года Абайская область показала наилучшие результаты развития в нескольких отраслях региональной экономики. Самые высокие темпы по республике регион показал в области привлечения инвестиций, агропромышленном комплексе и строительной индустрии.

В 2024 году к ним присоединяется и развивающаяся отрасль внутреннего туризма. На одной из пресс-конференций 2023 года аким Абайской области Нурлан Уранхаев отметил, что в области сформирован пул инвестиционных проектов до 2028 года, в который вошли 43 проекта на сумму 870 млрд тенге и с созданием 7 тыс. новых рабочих мест.

Об интересных и перспективных инвестиционных проектах 2024 года, развитии внутреннего туризма и мерах государственной поддержки предпринимательских инициатив в регионе корреспондент Zakon.kz побеседовал с руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Абайской области Рустемом Ворошиловым.

- Какие интересные инвестиционные проекты намечены на 2024 год в Абайской области? С чем они связаны и каковы суммы вложенных инвестиций? На ваш взгляд, что это даст для развития региональной экономики?

- В 2024 году в Абайской области с привлечением частных инвестиций реализуются 12 проектов на общую сумму 24,8 млрд тенге. Их реализация поспособствует созданию 470 новых рабочих мест в городах и районах области.

Отмечу, что наибольшее количество инвестиционных проектов реализуется в обрабатывающей промышленности. Так, например, в 2024 году запланирован запуск новой производственной линии по выпуску картонной упаковки для жидких продуктов (Pure-Pak). В настоящее время ожидается поставка оборудования, после чего предстоит монтаж упаковочной линии, пробные запуски, после чего будет налажено постоянное производство.

Еще один проект в этой же отрасли региональной экономики касается внедрения производственной линии для изготовления фиброцементных фасадных плит. Здесь уже получено оборудование, ведутся активные работы по реконструкции помещения под нужды производства и монтаж оборудования.

Также в Семее реализуется крупный проект по поэтапному строительству комплекса по переработке отходов, образующихся при эксплуатации автомобильного транспорта. Конечным этапом переработки отходов от старых автомобилей станет выпуск готовой продукции из вторичного сырья. В настоящее время завершены строительно-монтажные работы и приобретено необходимое оборудование. Остался завершающий этап работ по вводу производственного объекта в эксплуатацию.

Наши производственники работают над проектом по приобретению и установке третьей линии упаковки цемента, и в ближайшее время она уже будет запущена в действие: оборудование установлено, и практически все готово к работе.

Кроме того, в Семее запланировано строительство завода по производству предизолированных труб, который будет размещаться в западной промышленной зоне, а также строительство деревообрабатывающего комплекса в индустриальной зоне "Өңдіріс".

- В каких еще отраслях экономики Абайской области реализуются инвестиционные проекты?

- Это туризм и агропромышленный комплекс. Туристическая инфраструктура Семея пополнится новыми гостевыми домами, которые уже активно строятся и будут запущены в эксплуатацию уже в конце 2024 года.

Что касается сельского хозяйства, то в этой отрасли экономики запланированы инвестиционные проекты по расширению молочно-товарной фермы в Кокпектинском районе, где уже частично приобретено оборудование и спецтехника, а также заключена сделка по приобретению дополнительного поголовья племенного крупно-рогатого скота. Аналогичный проект по расширению молочно-товарной фермы реализуется в Бескарагайском районе, где приобретена молочная линия и спецтехника, а также планируется закуп племенного скота.

В Урджарском районе на базе одного из крупных крестьянских хозяйств запланировано строительство оросительной системы. Уже приобретены дождевальные машины "Velly", а также параллельно ведутся строительные работы оросительной системы.

Свою ирригационную систему хотят построить аграрии и в Аксуатском районе на площади 1 тыс. га. Для этих целей уже приобретены 7 дождевальных машин "Фрегат", и, как только сойдет снег, просохнут поля, начнется монтаж оборудования уже на полях.

Достаточно интересный проект задуман в Жарминском районе Абайской области. Здесь предприниматели планируют построить комплекс по производству и переработке гранулированных кормов. На сегодняшний день уже приобретено специально оборудование "HENGFU MACHINERY" для гранулирования люцерны, а также необходимая спецтехника. Вторым этапом проекта станет запуск мини-завода по переработке люцерны, для чего потребуется дополнительное оборудование.

- Вы упомянули один из инвестиционных проектов в области развития внутреннего туризма. Какие перспективные проекты планируется внедрить по развитию внутреннего туризма в Абайской области? Кто будет их осуществлять, и для какой категории туристов они предназначены?

- По итогам 2023 года наблюдается положительная динамика инвестиций в основной капитал в сфере туризма. За этот период объем инвестиций в основной капитал составил 15,9 млрд тенге, что на 20% больше показателя аналогичного периода 2022 года (13,2 млрд тенге).

Важно отметить, что в рамках отслеживания объема инвестиций в основной капитал в сфере туризма используются 14 ОКЭДов по сфере проживания и питания, искусства, развлечений и отдыха, деятельности библиотек, архивов, музеев и прочей деятельности в области культуры, наземного, воздушного и водного транспорта, услуг проката и услуг турбизнеса, деятельности в области спорта, организации отдыха и развлечений.

За 2023 год только на побережье озера Алаколь в Урджарском районе было реализовано более 10 проектов на общую сумму 1,1 млрд тенге. В Аксуатском районе реализован один проект на сумму более 1,5 млрд тенге. В 2024 году ожидается реализация порядка 10-ти проектов на общую сумму более 3-х млрд тенге.

Кроме того, в целях популяризации туризма, акиматом Абайской области разработан интерактивный путеводитель по основным достопримечательностям и значимым местам области. Он включает порядка 80 объектов архитектуры, историко-культурного наследия, торгово-развлекательного характера и природных достопримечательностей. Для удобства в использовании интерактивный путеводитель разработан в виде презентации в PDF формате, интегрирован с QR-кодом и адаптирован на 3 языках (русский, казахский и английский).

В настоящее время QR-код размещен в местах прибытия или отправления туристов, и работа по его размещению во всех местах туристского притяжения продолжается.

- Какие меры предпринимаются местными исполнительными органами Абайской области для привлечения туристов? Речь идет о развитии инфраструктуры, проведению культурных мероприятий, расширении сети гостиниц, кафе, кемпингов, мест отдыха, общественных туалетов и т.д.

- В конце февраля 2024 года на заседании коллегии, посвященной итогам туристической деятельности в 2023 году и задачам на предстоящий год министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев подтвердил расширение списка приоритетных туристических территорий с 10 до 20. Это было прямое поручение премьер-министра Республики Казахстан. В списке туристских дестинаций от Абайской области входит Алакольская курортная зона.

С учетом динамичного роста внутреннего туризма, акиматом области разработана дорожная карта развития туристской зоны побережья озера Алаколь.

В прошлом сезоне в рамках исполнения дорожной карты в Алакольной курортной зоне проведены работы по реконструкции светосигнального оборудования, наружного освещения и камер видеонаблюдения, а также проведен средний ремонт автомобильных дорог протяженностью 3,4 км. Кроме того, продолжаются работы по благоустройству местного прибрежного Арбата и санитарной очистки побережья озера Алаколь.

На 2024 год для увеличения привлекательности курортной зоны запланировано строительство высоковольтной линии 110кВ от села Коктал до села Кабанбай протяженностью 70 км. Там же, в селе Кабанбай, намечено строительство полигона ТБО мощностью 30 тыс. тонн в год. А также продолжатся берегоукрепительные работы в курортной зоне Алаколя.

Что касается других мер государственной поддержки предпринимателям, работающим в сфере внутреннего туризма, то этих механизмов достаточно много. Например, это возмещение 10% от затрат субъектов предпринимательства при строительстве или реконструкции объектов туристской деятельности.

Также со стороны государства предусмотрено субсидирование субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 300 тенге в месяц.

Еще одна мера поддержки - возмещение 10% от затрат по строительству объектов придорожного сервиса, а также возмещение 25% от стоимости по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, тем предпринимателям, кто осуществляет туристическую деятельность.

- Какие меры поддержки предпринимательских инициатив реализуются сейчас в Абайской области для разных категорий предпринимателей. Какие суммы грантов предусмотрены на 2024 год для молодых предпринимателей, сельского и малого бизнеса?

- Для улучшения предпринимательского климата и повышения доходности населения путем открытия новых производств управлением предпринимательства активно реализуется 6 мер поддержки предпринимательских инициатив.

Рассмотрим каждую из них.

Так, согласно Единой комплексной программе, существуют механизмы субсидирования для начинающих и действующих предпринимателей, где годовая ставка по кредиту составляет: для обрабатывающей промышленности от 8 % годовых в сфере услуг, а в прочих сферах - 9% годовых. В районах, в сельских округах, моногородах и селах годовая ставка субсидируется от 7%. Чтобы получить поддержку государства, предпринимателю необходимо получить решение о финансировании своего проекта в банке второго уровня. Также в рамках данной программы есть возможность субсидирования проектов на строительство или расширение, реконструкцию торговых центров, торговых объектов современного формата и многофункциональных комплексов в торговой деятельности (за исключением торгово-развлекательных центров) с площадью не менее 1 тыс. кв.м.

Второй инструмент государственной поддержки бизнес-инициатив - поручительство по кредитам (гарантирование), которое является залогом недостающей суммы. Сумма гарантии составляет 85% при кредитовании на сумму не более 360 млн тенге для начинающих предпринимателей и не более 50% от суммы не более 1,5 млрд тенге для действующего бизнеса.

Еще одним инструментом Единой комплексной программы можно назвать предоставление государственных грантов в размере до 5 млн тенге для социальных предпринимателей на конкурсной основе.

В 2024 году на проведение конкурсов по распределению грантов в Абайской области предусмотрено 105 млн тенге. Отмечу, что, согласно изменениям, участниками конкурсного отбора на предоставление государственных грантов могут быть лишь субъекты социального предпринимательства и субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся финалистами программы "Одно село – один продукт".

Параллельно в Абайской области реализуется собственная Региональная программа развития предпринимательства "Қамқор", где сумма на одного заемщика предусмотрена до 100 млн тенге по ставке 7% годовых. Это могут быть льготные кредиты на инвестиции, пополнение оборотных средств и рефинансирование предыдущих кредитов.

В рамках данной программы можно получить финансирование по таким отраслям экономики, как розничная торговля в специализированных и неспециализированных магазинах (преимущество отдается торговым точкам по реализации продуктов питания, включая напитки и табачные изделия), а также услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, которые ограничены в рамках субсидирования, предоставляемым через фонд "Даму".

Еще одна мера государственной поддержки предпринимательства - работа по подведению недостающей инфраструктуры к проектам малого и среднего предпринимательства, где инвестиции, вкладываемые в реализацию проекта, должны составлять не менее 200 млн тенге, а стоимость недостающей инфраструктуры не превышать 50 млн тенге.

Выделенные средства направляются на строительство или реконструкцию сетей водоотведения и водоснабжения, в том числе и на бурение скважин для водоснабжения, газификацию, водоводы, паропроводы, теплоснабжение, водопроводы, железнодорожные тупики, железнодорожные подъездные пути, телефонизацию, электрические подстанции, линии электропередачи, септики и парогазовые установки.

И, наконец, в Абайской области существует программа по включению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов крупного предпринимательства) в реестр субъектов социального предпринимательства, которые отбираются согласно направлениям, нацеленных на решение социальных проблем граждан и общества, заботы об экологии, предоставление рабочих мест лицам из социально уязвимых слоев населения.

Для субъектов малого и среднего бизнеса, включенных в реестр, предоставляются льготные кредиты в рамках субсидирования под 7% без отраслевого ограничения и государственные гранты до 5 млн тенге.