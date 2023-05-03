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11 казахстанцев застряли в Таиланде

Казахстанцы в Таиланде Фото: pixabay
Они не оформили разрешение на вылет в Департаменте гражданской авиации (DCA) Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Читатель обратился в редакцию Zakon.kz и сообщил, что 11 казахстанцев не посадили на рейс SCAT направлением Пхукет – Алматы.

Он сообщил, что казахстанцы не оформили разрешение в Департаменте гражданской авиации Таиланда и потратили последние деньги на билеты в последний день действия визы. Однако они не могут как вылететь домой, так и остаться.

В авиакомпании SCAT заявили, что согласно условиям разрешения выполнения чартерных туристических рейсов, установленных авиационными властями Таиланда, для пассажиров, путешествующих туристическим чартером, билет на самолет должен входить в туристический пакет.

"Продажа билетов по направлению "в одну сторону" из Королевства Таиланд строго запрещена".SCAT

Иными словами, не допускает на рейс не авиаперевозчик, а пограничная служба аэропорта. Редакция обратилась за комментарием в МИД РК.

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