Казахстанцам, летающим в Таиланд, сообщили хорошую новость

Фото: Zakon.kz

Новая авиакомпания будет летать из Казахстана в Таиланд. Об этом Zakon.kz рассказали сегодня, 3 сентября 2025 года, в пресс-службе Комитета гражданской авиации (КГА).

Так, с 1 декабря 2025 года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный низкобюджетный перевозчик из Таиланда – "Thai Air Asia X". "Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Бангкок – Алматы с частотой 4 рейса в неделю (по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям)". Пресс-служба КГА Материал по теме Казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит во Вьетнаме, Таиланде и Китае после тайфуна "Кадзики" Ранее сообщалось, что Таиланд планирует предложить бесплатные внутренние авиарейсы 200 тыс. иностранных туристов в течение трех месяцев – с сентября по ноябрь. Кампания под названием "Покупайте международные авиабилеты, бесплатные внутренние авиарейсы в Таиланде" направлена ​​на то, чтобы побудить туристов исследовать второстепенные направления страны, помимо основных.

