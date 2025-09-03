Казахстанцам, летающим в Таиланд, сообщили хорошую новость
Новая авиакомпания будет летать из Казахстана в Таиланд. Об этом Zakon.kz рассказали сегодня, 3 сентября 2025 года, в пресс-службе Комитета гражданской авиации (КГА).
Так, с 1 декабря 2025 года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный низкобюджетный перевозчик из Таиланда – "Thai Air Asia X".
"Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Бангкок – Алматы с частотой 4 рейса в неделю (по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям)".Пресс-служба КГА
Ранее сообщалось, что Таиланд планирует предложить бесплатные внутренние авиарейсы 200 тыс. иностранных туристов в течение трех месяцев – с сентября по ноябрь. Кампания под названием "Покупайте международные авиабилеты, бесплатные внутренние авиарейсы в Таиланде" направлена на то, чтобы побудить туристов исследовать второстепенные направления страны, помимо основных.
