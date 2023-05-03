Пугачева вернулась в Россию без детей

Российская певица Алла Пугачева прилетела в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, который ушел из жизни 2 мая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет starhit.ru, ее супруг Максим Галкин вместе с детьми остался за границей.

"Поклонники удивились тому, что Алла Борисовна не посвятила прощальный пост Валентину Юдашкину. Оказалось, Примадонна готовилась к поездке в Россию, поэтому у нее не было времени на соцсети", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неизвестно, где артистка остановилась. Не исключено, что Алла Борисовна сразу направилась к семье дизайнера. С Валентином Абрамовичем певица дружила 30 лет.

Ранее сообщалось, что модельер ушел из жизни в возрасте 59 лет. В 2016 году у Юдашкина обнаружили онкологическое заболевание – рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года после ремиссии состояние модельера ухудшилось.