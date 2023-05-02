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Умер модельер Валентин Юдашкин

Умер модельер Валентин Юдашкин Фото: Instagram/vyudashkin
Умер модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет, сообщает Zakon.kz.

В 2016 году у Юдашкина обнаружили онкологическое заболевание — рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года после ремиссии состояние модельера ухудшилось. 

Валентин Юдашкин — заслуженный деятель искусств СССР и России, художник, модельер, автор модных коллекций и проектов. Его называли русским Пьером Карденом. 

30 апреля в возрасте 85 лет скончался известный российский модельер Вячеслав Зайцев.

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