Умер модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет, сообщает Zakon.kz.

В 2016 году у Юдашкина обнаружили онкологическое заболевание — рак почки с метастазами в голове. В марте 2023 года после ремиссии состояние модельера ухудшилось.



Валентин Юдашкин — заслуженный деятель искусств СССР и России, художник, модельер, автор модных коллекций и проектов. Его называли русским Пьером Карденом.

30 апреля в возрасте 85 лет скончался известный российский модельер Вячеслав Зайцев.