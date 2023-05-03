Ситуация в Украине: Зеленский заявил о скором наступлении, запрет на беспилотники ввели в Москве и 39 регионах
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, сообщает Zakon.kz.
- Власти Румынии ввели временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины, который будет действовать до 5 июня, сообщила пресс-служба Национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA).
- Планы провести парад на Красной площади 9 Мая сохраняются, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение КНР создать делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявила, что Пекин занимает непредвзятую позицию, прекрасно разбирается в причинах происходящего. Москва ценит готовность Пекина внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.
- Финляндия не сможет передать Украине истребители Hornet как минимум в ближайшие годы – до момента получения новых F-35, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте на пресс-брифинге с Владимиром Зеленским.
- В рамках официального визита в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером парламента страны, лидером Национальной коалиционной партии Петтери Орпо.
- Именно защита от российской агрессии и была главной темой наших сегодняшних переговоров – Зеленский после встречи с президентом Финляндии.
- Владимир Зеленский в Финляндии проведет один день, однако не поедет сразу обратно на Украину, сообщил в среду пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
- Воздушная тревога повторно объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- Полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллинне), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики", сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR.
- Вашингтон не предупреждали о попытке атаки дронами Кремля, заявил телеканалу CNN неназванный американский чиновник.
- Попытка атаки БПЛА по Кремлю – это попытка покушения на Путина – Кремль.
- Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным – Кремль.
- Зеленский заявил, что понимает, что Киев не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
- Запрет на беспилотники ввели в Москве и 39 регионах РФ – РБК.
- Еврокомиссия выделит еще 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Украины, говорится в пресс-релизе ЕК.
- В Москве 5 мая пройдет очередной раунд переговоров делегаций с представителями ООН по зерновой сделке, заявили в МИД РФ.
- В случае решения не продлевать так называемую "зерновую сделку" Россия не будет делать ничего противоречащего своим интересам, заявил Песков.
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