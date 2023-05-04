"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм"

Матч 28-го тура АПЛ закончился разгромной победой "Манчестер Сити" со счётом 3:0, сообщает Zakon.kz

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Голы забили Натан Аке (50-я минута), Эрлинг Холанд (70-я) и Фил Фоден (85-я).

Сначала забил Натан Аке. Затем на 70-й минуте встречи Эрлинг Холанд удвоил преимущество своей команды. А за пять минут до конца основного времени Фил Фоден забил ещё один гол. В итоге победа "горожан" 3:0.

"Манчестер Сити" заработал 79 очков в 33 матчах и вновь обогнал "Арсенал" в таблице английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что в этом матче свой 35-ый рекордный гол забил Эрлинг Холанд. Он побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне.