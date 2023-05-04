Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" Фото: Twitter.com/ManCity
Матч 28-го тура АПЛ закончился разгромной победой "Манчестер Сити" со счётом 3:0, сообщает Zakon.kz

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Голы забили Натан Аке (50-я минута), Эрлинг Холанд (70-я) и Фил Фоден (85-я).

Сначала забил Натан Аке. Затем на 70-й минуте встречи Эрлинг Холанд удвоил преимущество своей команды. А за пять минут до конца основного времени Фил Фоден забил ещё один гол. В итоге победа "горожан" 3:0.

"Манчестер Сити" заработал 79 очков в 33 матчах и вновь обогнал "Арсенал" в таблице английской Премьер-лиги. 

Ранее сообщалось, что в этом матче свой 35-ый рекордный гол забил Эрлинг Холанд. Он побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне.

Читайте также

Новый рекорд по голам за сезон в АПЛ установил Эрлинг Холанд

"Ман Сити" в погоне за чемпионством, а "Штутгарт" с "Айнтрахтом" – за финалом Кубка

В Казахстане могут провести чемпионат мира по футболу, сказал президент FIFA

Елена Вебер
Манчестер сити
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Заморозки до -7 градусов ожидаются в Казахстане
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Нумеролог: май станет месяцем перемен
Умер модельер Валентин Юдашкин
Умер модельер Валентин Юдашкин
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Павел Прилучный стал отцом в третий раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления