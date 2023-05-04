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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы Фото: pixabay
Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана: Алматы и Астаны о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются в четверг 4 мая, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет" метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
  • Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются заморозки, сильный ветер и пыльные бури.

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Заморозки, пыльная буря и сильный ветер ожидаются в 13 областях Казахстана

Елена Вебер
Казахстан
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