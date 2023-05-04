Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Фото: pixabay
Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана: Алматы и Астаны о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются в четверг 4 мая, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет" метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
- Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются заморозки, сильный ветер и пыльные бури.
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