Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы

Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана: Алматы и Астаны о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются в четверг 4 мая, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет" метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются заморозки, сильный ветер и пыльные бури.