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ФРС США повысила базовую процентную ставку

ФРС США повысила базовую процентную ставку Фото: federalreserve.gov
Базовую процентную ставку ФРС США повысила до уровня 5-5,25 процента годовых, сообщает Zakon.kz

По информации Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ставка была повышена на 25 базисных пунктов.

Сейчас она находится на максимально высоком уровне с 2006 года.

"При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - говорится в сообщении.

ФРС также подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае 2022 года плану. Согласно ему сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось уменьшать активы на 47,5 млрд долларов в месяц, 30 млрд из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 млрд - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое - до 95 млрд долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что базовая процентная ставка была повышена впервые за долгое время в марте 2022 года. А недавно мы писали, что рынки ожидают решения ФРС США по процентной ставке.

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Елена Вебер
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