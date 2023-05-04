Чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров пройдет в Казахстане
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По информации ASBC ЧА пройдет с 14-30 июля. В организации напомнили, что Казахстанская федерация бокса провела последний чемпионат ASBC в Павлодаре в 2016 году и вот после семи лет перерыва в страну возвращается это важное событие.
"Все подробности, пособие по делегациям команд, а также расписание предстоящих чемпионатов Азии по боксу среди молодёжи и юниоров ASBC будут доступны Национальным федерациям в кратчайшие сроки. Представители младшего поколения 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали среди юниоров", - говорится в сообщении ASBC.
Как сообщали ранее, в прошлом году чемпионат Азии по боксу среди молодежи и юниоров проходил в Аммане (Иордания) и там сборная Казахстана стала лидером по количеству выигранных медалей.