Около 90 тысяч казахстанцев прошли регистрацию залогов на авто онлайн

В Казахстане стала доступна регистрация залога на авто в онлайн-режиме. По данным МВД уже порядка 90 тысяч человек воспользовались этим новшеством о своих смартфонов, сообщает Zakon.kz

Как пишет Polisia.kz речь идет о гражданах, которые покупают авто в кредит и им нужно регистрация залога на приобретаемый автотранспорт. Раньше для этого нужно было ехать в областной центр, сдавать несколько бумажных экземпляров договоров залога для регистрации в полицию, после чего вести их обратно в банк. Такая процедура занимала практически до 3-4-х дней. Тоже самое и при снятии залога с автомобиля требовалось сначала получить в банке письменное подтверждение о погашении кредита, которое потом необходимо было предоставить в полицию.

"На сегодня достаточно пройти авторизацию в приложении банка, подписать документы цифровой подписью, после чего залог на автомобиль автоматически зарегистрируется в базе данных МВД. Теперь посещение полиции и банков не требуется. Регистрация залога и его прекращение занимает до 5 минут, а электронные копии договора залога и свидетельства о его регистрации будут всегда доступны на смартфонах автовладельцев", - отметили в МВД.



