Новые правила регистрации авто и получения прав: в МВД обратились к казахстанцам

О поправках в Правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей в Казахстане рассказали в МВД, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев обратился к казахстанцам.

"Уважаемые граждане! В Правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей внесены поправки. Хотелось бы разъяснить основные положения. Во-первых, мы упростили повторное присвоение госномеров повышенного спроса. Если вы переехали в другой регион, теперь вы можете оставить за собой номер повышенного спроса, который вы получили в прежнем регионе. Кроме того, такие же номера можно переоформить на своих близких родственников, то есть на родителей, братьев, сестер, детям, супругу или супруге", – сказал он.

Эти поправки инициировали в МВД с учетом многочисленных обращений людей, которые сталкивались с такими ситуациями.

"Во-вторых, для облегчения процесса регистрации транспорта мы отказались от ряда бумажных документов по его техническим характеристикам. При первичной регистрации транспорта в Казахстане эти документы мы будем получать в электронном формате из базы данных государственных органов. В то же время в целях исключения рисков мошеннических действий при получении госуслуг возвращено требование о необходимости нотариального заверения сделок купли-продажи автомобилей", – продолжил Алекешев.

По его словам, с этой же целью вводится обязательный осмотр транспорта криминалистами при его первичной регистрации или в случае замены кузова, переоборудования и изменения цвета машины.

"Кроме того, для получения прав на легковые автомобили и мотоциклы, то есть категорий "А", "В", обязательно требуется прохождение обучения в автошколах. Это самые многочисленные виды транспорта, которые, как показал анализ, являются основными участниками ДТП. Поэтому теперь для получения прав на их управление необходимо пройти полный курс обучения с получением теоретических знаний и практических навыков вождения", – сообщил представитель МВД.

Всего принято 53 поправки. Они вступили в силу 23 апреля текущего года. Подробнее с новыми правилами можно ознакомиться здесь.