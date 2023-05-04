В Алматы к 2024 году планируют запустить новый терминал аэропорта

Президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан в ходе встречи с Премьер-министром РК Алиханом Смаиловым отметил что новый терминал в аэропорту Алматы начнет функционировать в следующем году, сообщает Zakon.kz

В правительстве обсудили вопрос строительства нового международного терминала в Алматы, который позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта.

Глава Кабмина Алихан Смаилов отметил большую значимость участия TAV Airports Holding в реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству нового международного терминала в Алматы.

По словам Смаилова, аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии и имеет стратегическую значимость.

В свою очередь Серкан Каптан заявил, что аэропорт Алматы является для них одним из наиболее важных проектов, поскольку он находится в сердце Центральной Азии и играет важную роль как для города, так и для всего Казахстана.

"Именно поэтому мы стремимся развивать его как можно скорее. Мы надеемся, что в следующем году новый терминал уже начнет функционировать", - сказал он.