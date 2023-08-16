Когда откроют новый терминал аэропорта Алматы

Вопросы хода строительства нового пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы 16 августа 2023 года обсудили аким города Ерболат Досаев и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, сообщает Zakon.kz.

По словам президента компании TAV Airports Holding, на сегодня основные строительно-монтажные работы завершены более чем на 65%.

Темпы строительства ускоряются. Эстакада действующего терминала будет открыта до 1 сентября текущего года. Открытие объекта планируется раньше заявленного срока, в начале лета 2024 года.

Глава города обратил внимание инвестора на ряд проблемных вопросов, связанных с качеством обслуживания в аэропорту Алматы.

Так, алматинцы и гости города отмечают многочасовые очереди, длительное ожидание багажа, нехватку парковочных мест и прочие неудобства, требующие принятия соответствующих мер.

Серкан Каптан считает, что дополнительные очереди и заторы могут наблюдаться в связи с увеличением рейсов на время летних отпусков и каникул.

Площадь нового международного пассажирского терминала составляет 53,5 тыс. кв. м. С его введением в эксплуатацию пропускная способность аэропорта Алматы увеличится до 14 млн человек в год, что позволит навести порядок в работе воздушной гавани. К слову, в прошлом году Международный аэропорт Алматы принял 7,2 млн пассажиров при рассчитанной пропускной способности на 2,7 млн человек в год. В этом году ожидается рост пассажиропотока до 9 млн человек.

По мере открытия нового пассажирского терминала администрация аэропорта планирует приступить к модернизации старого. Таким образом, новый пассажирский терминал будет обслуживать исключительно международные рейсы, а существующий – внутренние рейсы.

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Масштабный проект по расширению Международного аэропорта Алматы включает строительство новых зданий пассажирского терминала и авиации общего назначения, а также реконструкцию эстакады, взлетно-посадочной полосы и привокзальной территории.

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