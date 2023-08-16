Когда откроют новый терминал аэропорта Алматы
По словам президента компании TAV Airports Holding, на сегодня основные строительно-монтажные работы завершены более чем на 65%.
Темпы строительства ускоряются. Эстакада действующего терминала будет открыта до 1 сентября текущего года. Открытие объекта планируется раньше заявленного срока, в начале лета 2024 года.
Глава города обратил внимание инвестора на ряд проблемных вопросов, связанных с качеством обслуживания в аэропорту Алматы.
Так, алматинцы и гости города отмечают многочасовые очереди, длительное ожидание багажа, нехватку парковочных мест и прочие неудобства, требующие принятия соответствующих мер.
Серкан Каптан считает, что дополнительные очереди и заторы могут наблюдаться в связи с увеличением рейсов на время летних отпусков и каникул.
Площадь нового международного пассажирского терминала составляет 53,5 тыс. кв. м. С его введением в эксплуатацию пропускная способность аэропорта Алматы увеличится до 14 млн человек в год, что позволит навести порядок в работе воздушной гавани. К слову, в прошлом году Международный аэропорт Алматы принял 7,2 млн пассажиров при рассчитанной пропускной способности на 2,7 млн человек в год. В этом году ожидается рост пассажиропотока до 9 млн человек.
По мере открытия нового пассажирского терминала администрация аэропорта планирует приступить к модернизации старого. Таким образом, новый пассажирский терминал будет обслуживать исключительно международные рейсы, а существующий – внутренние рейсы.
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