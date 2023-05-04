В Казахстане 52 человека заболели коронавирусом
Фото: pixabay
Минздрав озвучил информацию по ситуации с коронавирусной инфекцией в Казахстане на 4 мая. За минувшие сутки 52 человека заразились Сovid-19 в стране, сообщает Zakon.kz.
Лечение от КВИ продолжают получать 1134 человека (–1017+ и 117 КВИ-). Из них в стационарах находятся 117 пациентов, амбулаторно – 1017.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 3 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0,
- на аппарате ИВЛ – 0.
Фото: Минздрав РК
3 мая в Казахстане выявили 74 случая заражения коронавирусом за сутки.
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