В Казахстане 52 человека заболели коронавирусом

Фото: pixabay

Минздрав озвучил информацию по ситуации с коронавирусной инфекцией в Казахстане на 4 мая. За минувшие сутки 52 человека заразились Сovid-19 в стране, сообщает Zakon.kz.

Лечение от КВИ продолжают получать 1134 человека (–1017+ и 117 КВИ-). Из них в стационарах находятся 117 пациентов, амбулаторно – 1017. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 0. Фото: Минздрав РК 3 мая в Казахстане выявили 74 случая заражения коронавирусом за сутки.

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