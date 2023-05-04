Астрологические советы для всех знаков зодиака на 4 мая

В новые сутки растущей Луны у некоторых представителей зодиакального круга могут наблюдаться перепады настроения. Всему виной – бушующие энергии дня, говорят астрологи, сообщает Zakon.kz.

Овны

Когда жизнь разочаровывает, сделайте глубокий вдох и напомните себе, что все происходит вовремя. Если вы ждете любви или делового партнерства – убедитесь, что вы не застряли в инерционном состоянии. Избавьтесь от вещей, которые кажутся слишком тяжелыми для сегодняшнего дня. Вернитесь к ним в другой день, если хотите. Сделайте перерыв, не зацикливайтесь на ненужных деталях. Сосредоточьте свою энергию на том, что сегодня наиболее важно.

Космический совет: не зацикливайтесь на ненужных деталях.

Тельцы

Вы умеете располагать к себе людей. Вы наделены обаянием, поэтому, будь то в отношениях, на работе или в том, как вы выражаете себя, основное внимание может быть сосредоточено на том, чтобы спросить себя: "Являетесь ли вы таким же хорошим слушателем, как и говорящим?" Сегодня эта тема будет наиболее актуальной для вас, Тельцы. Общайтесь с жизнью, а не просто мчитесь по ней.

Космический совет: прислушайтесь к жизни. Возможно, Вселенная хочет вас о чем-то предупредить.

Близнецы

Вашему внутреннему ребенку может понадобиться сегодня некоторое утешение, потому что он был приучен к тому, что ему нужно одобрение, прежде чем двигаться вперед. Но это далеко от истины. Вам просто нужно начать доверять себе и не позволять ничему мешать вам для достижения целей, Близнецы.

Космический совет: избавьтесь от ложных убеждений.

Раки

Несмотря на то, что вы переживаете некоторый успех в своей жизни, вы все еще изучаете основы чего-то еще. Страх застрять на одном месте движет вами, Раки. Вселенная посылает вам знаки – сбавьте обороты. Погрузитесь в состояние спокойствия, чтобы услышать голос своей души. Что она подсказывает? Чего хочет?

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

Львы

Используйте ваши прошлые неудачи как костыли, чтобы преодолеть нынешние препятствия. Общайтесь с открытым сердцем, кричите, если нужно, но не позволяйте текущим проблемам взять верх над вами. Все, через что вы прошли, привело вас к этой точке, Львы. И все, над чем вы работаете, приведет вас к следующей вершине.

Космический совет: позвольте своим эмоциям выйти на поверхность.

Девы

Найдите радость в ожидании, Девы. Сейчас в вашей жизни происходят некоторые изменения, которым нужно наслаждаться, а не пытаться прожить их как можно быстрее. Сверьтесь со своим распорядком дня, чтобы освободить место для расслабления и потери контроля. Послушайте успокаивающую музыку и насладитесь природой. Отпустите свои страхи и позвольте творческой жизненной силе течь через вас.

Космический совет: наслаждайтесь каждым мгновением жизни.

Весы

Попробуйте принять день таким, какой он есть, Весы. Даже если он далек от того, что вы, возможно, ожидали. Если в жизни вам казалось, что вы ищете иголку в стоге сена, вместо этого ищите новую иголку, в другом месте. Иногда может быть лучше не повторять сценарии прошлого и просто оставаться там, где вы находитесь.

Космический совет: позвольте жизни вести вас сегодня.

Скорпионы

Новые начинания подобны детям. Они требуют много любви, заботы и терпения. Начать что-то сначала означает, что вам придется столкнуться со своими страхами, делать вещи, которые могут вас немного напугать. И все же попробуйте сохранять хладнокровие, Скорпионы. Есть много скрытых благословений, которые окружают вас на сегодняшний день.

Космический совет: пришло время выйти из зоны комфорта.

Стрельцы

Сегодня вы можете получить какую-то важную новость, и вам может потребоваться принять незамедлительные решения. Возможно, вам потребуется достигать компромисса в некоторых ситуациях, но день, скорее всего, закончится на высокой ноте, и вы получите именно то, что хотели.

Космический совет: стойте на своем и продолжайте двигаться к цели.

Козероги

Если вы тратите слишком много времени, усилий и энергии на то, что может даже не входить в ваш список обязательных дел на сегодня, то в скором времени почувствуйте себя рассеянными и потерянными. Чтобы этого не случилось, сделайте сегодня перерыв. Пауза поможет вам осознать, чего вы действительно хотите, пишет "Пятый канал".

Космический совет: не загружайте себя лишними заботами.

Водолеи

Удача сегодня на вашей стороне, Водолеи. Вы можете замечать это по знакам, которые посылает Вселенная. Они могут возникать прямо перед вашими глазами. Сосредоточьтесь сегодня на поддержании здоровья ума и тела. Оставайтесь гибкими и позвольте своей интуиции вести вас сегодня.

Космический совет: сегодня все будет складываться в вашу пользу, дерзайте.

Рыбы

Избавьтесь от чувства вины, которое возникает, когда вы ставите на первое место свои потребности и потребности своего ближайшего окружения. И помните, что если что-то не имеет значения в долгосрочной перспективе, то и не нужно придавать этому значение. Сегодня Вселенная советует вам сосредоточиться на себе, на своих желаниях.

Космический совет: действуйте исходя только из своих желаний.

Ранее ясновидящая, звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова назвала самых модных представителей знаков зодиака.

