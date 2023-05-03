Названы самые модные представители знаков зодиака

Потомственная шаманка и ясновидящая, звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала, представители каких знаков зодиака имеют безупречный вкус и считаются самыми стильными, модными и красивыми, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, звезды наделили безупречным вкусом и тонким ощущением внешней и внутренней красоты рожденных под такими созвездиями, как Лев, Овен, Стрелец и Близнецы.

Лев

Львицы – самые модные и грациозные. Они смело экспериментируют со своим образом и всегда добиваются идеального результата. Вы никогда не увидите их в чем-то нелепом или простом, ведь представительницы этого знака всегда "на волне", тщательно следят за модными решениями и современными веяниями.

Каждую деталь своего образа Львицы продумывают очень серьезно, выбирая роскошные, дорогие ткани, яркие аксессуары и только трендовую обувь. Они ловят на себе восхищенные взгляды, а уникальный стиль вызывает восхищение и желание подражать. Кстати, чувство стиля у Львов интуитивное и никогда их не подводит. Их образ и макияж всегда соответствуют настроению. Интересно, что даже пижама у Львиц оригинальная и элегантная.

Овен

Женщина-Овен является индивидуалкой, поклонницей всего оригинального, которая способна прекрасно выразить себя с помощью одежды.

Ее стиль – уникальный, неповторимый и яркий, с фирменными "фишками". Она никогда не купит себе то, что есть у кого-то еще, и прекрасно соединяет элегантность и сексуальность. Овны очень тщательно следят за модными веяниями и спешат примерить на себя все новые тренды. А еще они даже в самом обычном и дешевом магазине могут выбрать красивую и оригинальную вещь, которая смотрится дорого и элегантно. С помощью стильных мелочей и ярких аксессуаров сделают свой образ просто идеальным и неповторимым. При этом, что интересно, они потратят не так уж много денег.

Стрелец

Представительницы этого знака признаны самыми модными и стильными, которые всегда на модной волне, – выглядят стильно и уверенно.

Стрельцы любят восхищать и вдохновлять других своим видом и только в идеальном образе чувствуют себя в своей тарелке. Они очень любят ухаживать за собой, но не посыпают голову пеплом, если что-то пропустили в мире моды. Их аутфит не всегда дорогой, но всегда красивый и изысканный. Они находят свой стиль и остаются навсегда верными ему. При этом легко комбинируют вещи из разных коллекций и создают уникальные образы. Действительно, слепо следовать моде Стрельцы не будут. И подберут вещи "по себе", главное – чтобы они были в них идеальны. Удивительным образом у Стрельцов это всегда получается.

Близнецы

Все образы Близнецов – это только нестандартные решения. Они сочетают несочетаемое и выглядят просто поразительно прекрасно. При этом они очень креативны и интересны в своей модной смекалке.

Гардероб представителей этого знака зодиака никогда не бывает скучным. Они продумывают все до мелочей и при этом красноречиво передают свое внутреннее состояние. При этом не жалея денег ни на элементы одежды, ни на косметику и аксессуары. Все ради того, чтобы их образ был ярким и идеальным во всем. Даже самые неоднозначные, на первый взгляд, образы гениальный воздушный знак превращает в шедевры модного искусства.

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