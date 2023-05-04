АРРФР и общественные организации подписали меморандум о сотрудничестве

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и ряд общественных организаций Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве по разъяснению норм закона о банкротстве в части урегулирования просроченной задолженности.





В рамках Меморандума предусмотрено проведение информационно-разъяснительной работы среди населения в городах республиканского значения и во всех областях Республики Казахстан путем использования общего опыта, информационных и технических ресурсов, предоставления методической и консультативной помощи, сотрудничества в по вопросам урегулирования просроченной задолженности граждан по займу/микрокредиту.





Напомним, что закон о банкротстве предусматривает три вида процедур – внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Инициировать данные процедуры может только сам заемщик, то есть кредитор не имеет права подавать на банкротство должника.





Одним из обязательных условий при подаче заявления на процедуры банкротства является предоставление документа об урегулировании долга с кредитором (банком второго уровня либо микрофинансовой организацией). Документом урегулирования считается отказ банка в урегулировании; копия заявления либо подтверждение о направлении заявления в электронном формате (в случае отсутствия ответа банка).





Агентством на регулярной основе осуществляется мониторинг за реализацией единого порядка урегулирования просроченной задолженности по банковским займам и микрокредитам граждан. С момента вступления в силу данной нормы закона банками и МФО рассмотрено 802,3 тыс. заявлений заемщиков, из которых свыше 600 тыс. граждан одобрена реструктуризация.





Алгоритм действий для заемщика в случае возникновения у него просрочки по кредиту.





Если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, то в первую очередь ему необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться в банк или МФО, в которой он обслуживается, для реструктуризации кредита с письменным заявлением или иным способом, который прописан в договоре.





В своем заявлении заемщику нужно указать:





причину неисполнения своих обязательств;

свои варианты по погашению кредита в дальнейшем.







К заявлению необходимо в обязательном порядке приложить документы, подтверждающие ухудшение вашего финансового состояния: это может быть информация о вашем финансовом и социальном положении, снижении либо отсутствии доходов, что не позволяет вам исполнять в полном объеме свои обязательства, и другое. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения.





После того, как заемщик предоставит все необходимые документы, банком или МФО будет начата процедура рассмотрения обращения с учетом таких факторов, как текущее финансовое и социальное положение (платежеспособность) заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу до наступления просрочки.





Банк или МФО в течение 15 календарных дней должен предоставить заемщику ответ:





согласиться, приняв предложенные изменения в условия договора;

предоставить свои предложения по изменению условий договора;

отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.



Согласно законодательству, внесение изменений в условия договора займа предусматривает следующее:





изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;

отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменение срока займа;

прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;

представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) залогового имущества;

реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.



Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, либо кредитором не были проведены процедуры урегулирования просроченной задолженности и не предоставлены мотивированные обоснования, то заемщик вправе обратиться в Агентство или подать заявление на процедуру банкротства.



В целях разъяснения гражданам Казахстана основных положений закона Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" (далее – закон о банкротстве), в том числе в части прохождения должниками мер по урегулированию задолженности Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и общественными организациями Казахстана подписан Меморандум о сотрудничестве и информационно-разъяснительной поддержке закона о банкротстве по вопросам урегулирования просроченной задолженности граждан по займу/микрокредиту.