Агентство и Управление по финансовым услугам Султаната Оман подписали Меморандум о взаимопонимании

В рамках Astana Finance Days состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Управлением по финансовым услугам Султаната Оман (FSA).

FSA осуществляет регулирование и надзор за рынками капитала, страховым сектором, а также бухгалтерской и аудиторской деятельностью.

Церемония подписания состоялась с участием руководителей финансовых регуляторов двух стран – председателя Агентства Мадины Абылкасымовой и исполнительного президента FSA г-на Абдуллы Салима Аль-Салми.

Документ стал результатом работы по углублению сотрудничества между Казахстаном и Оманом. Меморандум предусматривает взаимодействие в области финансовых технологий, инновационных проектов, финансового образования и повышения финансовой доступности, а также разработку совместных инициатив по развитию инфраструктуры финансового рынка с применением современных технологий.

Отдельное внимание уделено поддержке и развитию платформы Tabadul, которая способствует укреплению связей между региональными биржами и упрощению трансграничной торговли.