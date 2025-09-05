Агентство и Управление по финансовым услугам Султаната Оман подписали Меморандум о взаимопонимании
FSA осуществляет регулирование и надзор за рынками капитала, страховым сектором, а также бухгалтерской и аудиторской деятельностью.
Церемония подписания состоялась с участием руководителей финансовых регуляторов двух стран – председателя Агентства Мадины Абылкасымовой и исполнительного президента FSA г-на Абдуллы Салима Аль-Салми.
Документ стал результатом работы по углублению сотрудничества между Казахстаном и Оманом. Меморандум предусматривает взаимодействие в области финансовых технологий, инновационных проектов, финансового образования и повышения финансовой доступности, а также разработку совместных инициатив по развитию инфраструктуры финансового рынка с применением современных технологий.
Отдельное внимание уделено поддержке и развитию платформы Tabadul, которая способствует укреплению связей между региональными биржами и упрощению трансграничной торговли.