Футболисты "Ман Сити" побили своего лидера Эрлинга Холанда за рекорд АПЛ

После очередной победы клуба "Манчестер Сити" в рамках английского первенства игроки "горожан" выстроились в коридор в честь Эрлинга Холанда, который побил рекорд АПЛ по голам за сезон. Пробегая через коридор, форвард получил похлопывания по спине и голове, сообщает Zakon.kz.

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Лидер английского чемпионата "Манчестер Сити" провел эту акцию в честь нового рекорда норвежского футболиста. 22-летний нападающий побил рекорд по голам за сезон АПЛ. Теперь в его активе 35 взятий ворот за 31 поединок. Очередной гол, который стал 35-м по счету, он оформил в ворота "Вест Хэма".





После игры одноклубники норвежца встали в коридор и начали похлопывать его по спине и голове, когда он пробегал через преграду игроков.

А сам этот матч "МанСити" завершил победой – 3:0. Для "горожан" это девятая виктория подряд в АПЛ, последний раз команда Хосепа Гвардиолы теряла очки 18 февраля, когда сыграла вничью с "Ноттингем Форест" – 1:1. Теперь "Сити" за 4 тура до завершения АПЛ на одно очко опережает "Арсенал" в турнирной таблице, плюс имея матч в запасе.

Стоит отметить, что Эрлинг Холанд проводит в Англии дебютный сезон, он перешел в "МанСити" из дортмундской "Боруссии".