Футболисты "Ман Сити" побили своего лидера Эрлинга Холанда за рекорд АПЛ
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер
страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла,
Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".
Лидер английского чемпионата "Манчестер Сити" провел эту акцию в честь нового рекорда норвежского футболиста. 22-летний нападающий побил рекорд по голам за сезон АПЛ. Теперь в его активе 35 взятий ворот за 31 поединок. Очередной гол, который стал 35-м по счету, он оформил в ворота "Вест Хэма".
После игры одноклубники норвежца встали в коридор и начали похлопывать его по спине и голове, когда он пробегал через преграду игроков.
Congratulations, @ErlingHaaland! 💙— City Xtra (@City_Xtra) May 3, 2023
🎥 @hirstclass pic.twitter.com/4qcgRuZG9x
А сам этот матч "МанСити" завершил победой – 3:0. Для "горожан" это девятая виктория подряд в АПЛ, последний раз команда Хосепа Гвардиолы теряла очки 18 февраля, когда сыграла вничью с "Ноттингем Форест" – 1:1. Теперь "Сити" за 4 тура до завершения АПЛ на одно очко опережает "Арсенал" в турнирной таблице, плюс имея матч в запасе.
Стоит отметить, что Эрлинг Холанд проводит в Англии дебютный сезон, он перешел в "МанСити" из дортмундской "Боруссии".