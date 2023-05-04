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Всего через два дня после родов кандидат в премьер-министры Таиланда вернулась к предвыборной гонке

Кандидат в премьер-министры Таиланда Фото: wikimedia
Кандидат в премьер-министры Таиланда Пэтонгтарн Чинават заявила, что ей не терпится вернуться на предвыборную тропу всего через два дня после родов, сообщает Zakon.kz.

Выступая на пресс-конференции в больнице в Бангкоке, она сказала, что ее новорожденный мальчик не повлияет на ее способность мобилизовать поддержку своей партии «Пхыа Тхаи». До выборов осталось чуть меньше двух недель.

"Я верю, что с появлением детей приходят хорошие вещи. Я верю, что дети – это моя тайная сила для работы и повседневной жизни".Пэтонгтарн Чинават

Паэтонгтарн вела предвыборную кампанию на протяжении всей беременности. Она и партия «Пхыа Тхаи» постоянно лидируют в опросах общественного мнения как наиболее предпочтительный кандидат на пост премьер-министра и следующее правительство Таиланда. Она подчеркнула, что на 100% уверена в победе.

Даже если партия «Пхыа Тхаи» одержит победу на всеобщих выборах 14 мая, нет никакой гарантии, что Пэтонгтарн станет премьер-министром. Высший пост выбирается в ходе голосования, в котором участвуют обе палаты парламента. Это включает в себя Сенат, который был назначен хунтой во главе с нынешним премьер-министром и кандидатом Праютом Чан-оча, а не населением. Прают получил все голоса сенаторов после выборов 2019 года.

Паэтонгтарн – младшая дочь Таксина Чинават, популярного, но вызывающего разногласия бывшего премьер-министра, который был отстранен от власти в результате военного переворота в 2006 году. Она также является племянницей Йинглак Чинават, правительство которой постигла аналогичная участь восемь лет спустя.

Таксин Чинават, который находится в самоизгнании с момента переворота 2006 года, написал в Twitter, что хотел бы получить разрешение вернуться домой, чтобы увидеть своих внуков. Он живет за границей, чтобы избежать тюремного заключения за злоупотребление властью.

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