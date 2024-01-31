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За два дня сразу три кандидата в президенты России выбыли из предвыборной гонки

За два дня сразу три кандидата в президенты России выбыли из предвыборной гонки Фото: wikimedia
Предвыборная кампания в России становится все более безальтернативной: уже третий кандидат отказался от участия в выборах сразу же после того, как собрал подписи, сообщает Zakon.kz.

За двое суток уже третий кандидат в президенты РФ отказался участвовать в выборах. По информации российского государственного информагентства РИА "Новости", 31 января из предвыборной гонки выбыл малоизвестный политик Андрей Богданов – основатель "Российской партии свободы и справедливости" и по совместительству главный российский масон.

31 января перед заседанием ЦИК РФ Богданов представил подписные листы, собранные в его поддержку, но сразу после этого написал заявление о том, что слагает с себя полномочия кандидата и отказывается от участия в предвыборной кампании.

Богданов известен как политтехнолог. Он неоднократно создавал политические партии (как правого, так и левого толка), некоторые из которых впоследствии продавал. В 2008 году участвовал в выборах президента России, набрав 1,3% голосов.

За день до этого, 30 января, свою кандидатуру таким же образом снял другой не обладающий массовой поддержкой российский политик, Сергей Бабурин. По данным "Известий", он также представил в ЦИК РФ подписи в свою поддержку и также снял свою кандидатуру сразу же после этого. Бабурин ранее пытался стать президентом России в 2018 году, тогда он набрал 1,05% голосов.

Российское государственное информагентство ТАСС сообщает, что одновременно с Сергеем Бабуриным с выборов снялась представительница Демократической партии России Ирина Свиридова. Она, как и Бабурин, объявила о поддержке действующего президента РФ Владимира Путина.

31 января подписи на проверку в Центризбирком РФ сдал еще один кандидат на участие в президентских выборах – Борис Надеждин, баллотирующийся от партии "Гражданская инициатива" и занимающий антивоенную позицию. Надеждин, в отличие от Богданова и Бабурина, не стал заранее признавать поражение.

Пока что ЦИК РФ зарегистрировал, помимо Владимира Путина, трех кандидатов в президенты: Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ, Владислава Даванкова от "Новых людей".

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