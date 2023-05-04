Аллея возможностей в розовых лепестках

Он также сообщил, что в 2022 году Jusan Bank стал пионером среди БВУ РК в Казахстане по рейтингу ESG. Этими параметрами – Environmental, Social, Governance – экологичность, социальная ориентированность и корпоративное управление – оценивается вклад в устойчивое развитие.





Ориентируясь на эти параметры, Jusan Bank поддерживает социальные и экологические инициативы.



