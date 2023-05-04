Аллея возможностей в розовых лепестках
Фото: Jusan Bank
Новая аллея сакуры появилась в президентском парке в Астане, деревья адаптированы к суровому климату, а через несколько лет астанчане смогут любоваться розовыми облаками цветов, передает Zakon.kz.
Молодые деревья высадили волонтеры, бизнесмены и сотрудники банка Jusan. Как отметил региональный директор столичного филиала Jusan Ахат Какимжанов, банк активно участвует в экологических акциях.
Накануне сотрудники банка высадили аллею ясеней, теперь сажают сакуру.
Фото: Jusan Bank
"К нам обратилось молодежное общественное объединение "Фонд Земли" с предложением поучаствовать в экологической акции. Мы посадили 100 деревьев, это – сакура. Вместе с нами в акции участвуют наши партнеры и клиенты".Ахат Какимжанов
Он также сообщил, что в 2022 году Jusan Bank стал пионером среди БВУ РК в Казахстане по рейтингу ESG. Этими параметрами – Environmental, Social, Governance – экологичность, социальная ориентированность и корпоративное управление – оценивается вклад в устойчивое развитие.
Ориентируясь на эти параметры, Jusan Bank поддерживает социальные и экологические инициативы.
Фото: Jusan Bank
"Сакура" – это собирательное японское название для множества сортов вишни, в основном – дикой и пышно цветущей. Обилие нежных розовых цветов в Японии – это символ облаков, хрупкой быстротечной красоты и эфемерности жизни. Сакура зацветает одновременно, превращая парки в розовые облака. В Японии существует многовековая традиция Ханами – любования цветами сакуры, проведения встреч и пикников под цветущими деревьями.
Вырастить такое чудо в Астане мешало то, что большинство вишневых деревьев, именуемых сакурой, теплолюбивые, довольно чувствительные к климату. Но в последнее время были выведены сорта, устойчивые к непростым погодным условиям казахстанской столицы, к нашим морозам и ветрам.
Фото: Jusan Bank
"Аллея возможностей" – эко-проект Jusan Bank, который реализуется по всем городам Казахстана. К примеру, в этом году коллектив банка уже высадил около 500 деревьев в разных городах страны. Сотрудники банка обещают заботиться о деревьях и навещать, чтобы увидеть, как они растут.
"После высадки мы поставим тут табличку. И учитывая близость нашего рабочего места, будем присматривать за деревьями. У нас есть уже договор, по которому за этими саженцами будут ухаживать профессионалы, поливать по графику, подвязывать, укутывать на зиму. Но и своя ответственность за эти сакуры у нас тоже будет".Ахат Какимжанов
Вместе с сотрудниками и клиентами банка в экологической акции приняли участие и воспитанники Республиканской единой детско-юношеской организации "Жас Улан". Председатель организации Динара Садвакасова рассказала о миссии организации по озеленению парка.
"Здесь сегодня наши волонтеры, представители подрастающего поколения. Мы совместно с "Фондом Земли" уже в течение трех лет стараемся озеленять Президентский парк, у нас есть большая миссия – высадить здесь тысячу сакур. Сегодня еще сто деревьев высажены, спасибо Jusan за ваш вклад и вашу социальную ответственность".Динара Садвакасова
По ее словам, волонтеры "Жас Улана" будут также ухаживать за саженцами в первые недели после посадки.
Фото: Jusan Bank
"Сегодня мы все участвуем в реализации большой задачи, которую поставил наш президент, – высадить по всему Казахстану два миллиарда деревьев до 2025 года. И сегодня это будет пусть небольшая, но наша с вами частичка этого будущего зеленого богатства".Динара Садвакасова
В рамках акции представители банка Jusan вручили благодарственные письма и небольшие подарки всем клиентам и партнерам, которые присоединились к созданию "Аллеи возможностей". Среди них – столичная специальная школа №3, Политехнический колледж, ряд компаний, работающих в сферах торговли и услуг. После высадки деревьев всех участников акции пригласили к традиционному дастархану.
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